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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團進團出變「8進7出」　綠委酸太離譜了：先把1票還給珊珊吧！

▲▼爭議選票。（圖／翻攝臉書）

▲爭議選票。（圖／翻攝臉書）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（1）進行正副院長選舉，若未跑票，民眾黨黃珊珊應該要有8張選票，卻僅開出7張票，民眾黨立委陳昭姿隨即「自首」，因投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被認定為廢票。對此，民進黨立委林俊憲表示，這麼簡單的投個票都能投成這樣，團進團出變成8進7出，「先不要說把國家還給誰了，能不能先把1票還給珊珊？」

依立院排定流程，10點30分進行院長投票選舉，約於11點09分時，主持院長投票的民進黨總召柯建銘宣布，全部委員已投完票，並在監票人、立委許宇甄、陳亭妃、林國成監票下，投票結果為投韓國瑜有54票、投游錫堃有51票、投黃珊珊則有7票，其中一張票雖蓋著黃珊珊，但印泥卻沾到國民黨的陳菁徽，被認定為無效票。

而該張無效票的主人就是民眾黨立委陳昭姿，她事後透過臉書鄭重聲明，她在票選立法院院長時，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。

對此，林俊憲質疑，這麼簡單的投個票都能投成這樣，團進團出變成8進7出，「真的太離譜了！先不要說把國家還給誰了，能不能先把1票還給珊珊？」

林俊憲指出，待會12點半要進行第二輪，希望民眾黨的各位要履行職責來投票，8個只來7個、8進7出也沒關係，但不要第一天就怠職，好嗎？

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