幕後／綠營高層證實「白營遊說轉投黃珊珊」　民進黨2理由拒絕

▲立法院新任立委報到，蔡其昌、游錫堃、柯建銘等立委於議場前合照。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

立法院長選舉前一個晚上（1月31日），政壇瀰漫著一股「民進黨灌票給黃珊珊」的氛圍與傳聞，讓國民黨陣營惴惴不安。對此，綠營黨政高層向《ETtoday新聞雲》記者還原昨天，確實在民眾黨推出黃珊珊競選院長後，柯文哲透過關係致電給綠營高層遊說，但民進黨考量2個原因拒絕，第一是民眾黨過去信譽不良，第二是國會盛傳藍白有所謂交換召委的說法，最終選擇不信任白營。

在立法院正、副院長投票的前一個晚上，政壇盛傳「民進黨灌票給黃珊珊」的氛圍，這讓國民黨陣營惴惴不安，四處打探綠營的投票動向；不過，倘若民進黨真的要轉投給黃珊珊，黨團幹部遊說的過程中，勢必引起黨內立委的不同意見，綠營應當陷入紛亂，但昨晚確實格外安靜。

對此，綠營黨政高層向《ETtoday新聞雲》記者還原，證實民眾黨在推出黃珊珊競選立法院長之後，柯文哲有透過關係致電給綠營高層遊說。該人士說，條件是民進黨立委改投黃珊珊，而民眾黨會改支持民進黨的立委擔任副院長。

對此，綠營內部初步討論就快速回絕了民眾黨的提議。黨政人士表示，原因很簡單就只有2個：第一，民眾黨過去信譽不良，民進黨並非每一個立委都信得過民眾黨，內部難以快速達成轉投黃珊珊的共識；第二，國會早已盛傳，民眾黨跟國民黨之間，有討論交換議長、召委的說法，這兩個都無法被綠營跟支持者所接受。

黨政人士評估，國民黨應該是以支持黃國昌擔任司法法制委員會召委，來交換放水韓國瑜，這件事在立法院已有所聞，且國民黨團新任總召傅崐萁也有公開承諾過，立法院召委選舉，國民黨會釋出最大善意與民眾黨合作，就可以嗅出端倪，更加深民進黨對民眾黨的不信任。

正因為「民進黨灌票黃珊珊」的討論甚囂塵上，最後民進黨立院黨團總召柯建銘在深夜發出長文，明確表態民進黨不會自亂陣腳，灌票給黃珊珊，換取雞肋的副院長，讓游院長變成交換的工具。

柯建銘也明確表示，大家不要被柯文哲、黃國昌之流牽著走、洗走，這是柯文哲一貫伎倆，騙術而已，藍白合年輕的柯粉不會崩盤淚崩？我們要為柯文哲解套嗎？