快訊／少陳昭姿一票！　黃珊珊喊「小疏失」：不會黨紀處分

記者袁茵、陳家祥／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨黨主席柯文哲日前宣布8票要投給立委黃珊珊，然而今進行開票作業時，卻有一張選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票，造成黃珊珊僅拿7票。面對少1票，會不會對陳昭姿黨紀處分？身為副總召的黃珊珊稍早受訪時表示，這只是一個小小的疏失，不會有黨紀處分。

立法院舉行正副院長選舉，由於民眾黨立委陳昭姿的票誤沾印泥，所以被視為無效票，導致民眾黨立委黃珊珊僅拿到7張票，而韓國瑜則有54票、游錫堃51票。隨後，陳昭姿便於臉書坦承，是因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。

負責監票的立委林國成表示，這張票很明顯是蓋給黃珊珊，所以剛才報告，很明顯圓戳是黃珊珊的票，「國民黨推派的監票員也認為是有效票，但大會主席認為無效票，我們尊重主席裁定」。但值得一提的是，當林國成結束媒體訪問後，立刻接到來自黃珊珊的電話，而林國成則步行至青島東路上的黨團辦公室進行開會討論。

民眾黨團則趕緊發聲明，針對陳昭姿在票選院長時的選票，投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，惟因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席個人認定為廢票，本黨黨團對會議主席判定表示遺憾。

稍早黃珊珊離開黨團辦公室時，被問到會不會對陳昭姿進行黨紀處分？黃珊珊直言，這只是小小疏失，不會有黨紀處分。隨後媒體追問其他問題，但黃珊珊僅說「謝謝」便不再回應。

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）