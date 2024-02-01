陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸高招：傑出的一手

▲陳昭姿承認誤沾印泥。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院第11屆立委今（1）日上任並進行正副院長選舉，在沒有跑票的情況下，民眾黨黃珊珊應獲得8票，然而開票時卻只有7票，事後民眾黨立委陳昭姿在臉書表示，她因投票筆沾有印泥，汙染手指、選票，導致該票被認定廢票。雖然陳昭姿緊急發文道歉，但PTT仍掀起討論。

陳昭姿在臉書上發布聲明，表示在選立法院院長時，她雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印泥，汙染了手指和選票，所以該票被主席認定為廢票，她要對民眾黨黨團與支持者道歉。

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▲爭議選票。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

文章一出，PTT上就有不少網友狠酸，「一天立委」、「一日立委」、「開除」、「關鍵8席-1」、「這個爭議一堆的」、「這招很高，可以示忠又不被砍」、「有這爭議，被人家講怪不了別人」、「傑出的一『手』」、「是她喔？很有想像空間」、「第一天當立委？這我是不信啦」。

還有網友搖頭，「又不是蓋手印，要怎麼沾到啦」、「連投票都不會，你還是下去吧」、「連投票都投不好，還當啥立委」、「第一次投票嗎」、「連投票都不會的人要怎麼代議」、「連蓋章都不會」、「你是怎麼去按印泥的？手外側會一大塊」、「當到立委了連蓋章都不會」。但也有網友認為，「那位置是蠻合理啦」。

▲左至右依序為陳昭姿、柯文哲、黃國昌、黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨昨（31）日召開記者會，公布新任黨團三長，立院黨團總召由黃國昌擔任，黃珊珊為副總召、「扁系」立委陳昭姿為幹事長。

據了解，陳昭姿過去曾任一邊一國行動黨發言人，該黨以台灣獨立為主要思想，以陳水扁為精神領袖、游錫堃為最高顧問，不過2020年時，陳昭姿就追隨陳水扁一同退黨，後來該黨於2021年解散，前後僅存在1年多。

針對少1票，會不會對陳昭姿黨紀處分？身為副總召的黃珊珊稍早受訪時表示，這只是一個小小的疏失，不會有黨紀處分。