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立法院長選戰「委員們大亮票」吵翻！網搖頭：行之有年

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院第11屆院長選舉今（1）日舉行，就有網友在看直播時，看到立委們紛紛做出1舉動，忍不住截圖發文，直呼「這已經不是技術性亮票，而是有愧秘密投票的鬧劇了。」不過有人便表示，「行之有年了啦！只是今年動作特別大」、「之前就亮很大了啊！」話題引發議論。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲亮票舉動引發議論。（圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT的政黑板（HatePolitics）發起討論，「立法院投票太有趣了XDD」，貼出有立委在檢查其他人選票的截圖，還附圖說「攤開來，給你看」、「來來來，幫你看看（推眼鏡）」、「檢查一下有沒有錯」、「大家都來看」。

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原PO就不禁直呼，「立法院還是快點修法跟各縣市議會一樣，改成『記名投票』吧。這已經不是技術性亮票，而是有愧秘密投票的鬧劇了。」

貼文一出，就有人表示，「其實行之有年了啦！只是今年動作特別大，以前大致是以吹印泥之名義亮給監票看」、「以前藍綠就亮很大了，不是只有這次才亮」、「之前就亮很大了啊！只是今年更有看頭」、「這次大概真的很怕跑票，才需要亮成這樣」、「小時候就看過立委亮票了」、「以前會演一下技術性亮票，這屆是大家都不演，直接公開給大家看。」

還有網友回憶以前的經典畫面，「2016就是偷偷亮啊，還要假裝吹乾印泥」、「2016這個還要大力吹氣，演戲演滿XD。兩個一起吹，超有喜感」、「直接站一排集體亮票也很有趣。」

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