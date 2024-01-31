台南市重視酒駕防制　連3年獲警政署考評六都第一

▲台南市警察局副局長王文澤31日代表出席獲頒內政部警政署2023年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第一名的榮譽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

者林東良／台南報導

酒駕事故不僅造成民眾傷亡，也嚴重威脅用路人生命安全，台南市長黃偉哲上任後，就要求南市府團隊積極推動酒駕防制工作，台南市警察局副局長王文澤31日代表出席獲頒內政部警政署2023年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第一名的榮譽，這也是台南市連續3年獲六都評比第一。

由內政部警政署與台灣酒駕防制社會關懷協會共同辦理的「打擊酒駕、平安回家~警醫共同防制酒駕年度宣傳記者會」，台南市警察局副局長王文澤代表宣誓台南市警貫徹酒駕防制的決心。

台南市府表示，黃偉哲市長過去即一再強調酒駕零容忍，涉及公共安全的事，絕不能視而不見，應積極執法，竭盡所能杜絕酒駕事故發生。

台南市警察局表示，2023年取締酒後駕車案件計有6468件。市警局除了溯源酒後駕車行為人酒駕前的飲酒地點，並盤點轄內飲酒場所周邊道路及易發生酒後駕車之熱點與高發時段，作為酒後駕車防制勤務規劃之重點。此外，協請飲酒處所之業者，務必向飲酒顧客宣導酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施。在多管齊下強化酒駕取締防制之下，相關工作漸顯成效，台南市警察局連續3年獲得內政部警政署「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第一名。

市府呼籲，春節將近，市民朋友如有飲宴尾牙，切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。