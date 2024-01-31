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龍來台南龍平安　南消五大隊加強春節安檢強度

▲春節將至，且因應台南燈會在台南，消防局第五救災救護大隊持續加強春安宣導與檢查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲春節將至，且因應台南燈會在台南，消防局第五救災救護大隊持續加強春安宣導與檢查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將至，且因應台南燈會在台南，消防局第五大隊加強春安宣導與檢查，針對人潮出入眾多之場所，如商場、電影院、KTV、遊樂場所、飯店、旅館、餐廳等場所之消防安全設備、防焰物品及防火管理等檢查。春安工作期間合計已檢查354家次，開立限改單9張，針對不合格場所持續追蹤列管，逾期未改善者將舉發。

▲春節將至，且因應台南燈會在台南，消防局第五救災救護大隊持續加強春安宣導與檢查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2024年迎來「2024台灣燈會在台南」及「台南建城400年」等活動，預計春節期湧入大量返鄉及觀光人潮，除規劃一系列展覽活動外，春節前加強消防安全檢查工作，維護公共安全並強化各種災害應變能力，讓民眾安心參訪。歡迎大家今年春節來台南賞燈，預祝各位龍年行大運。

▲春節將至，且因應台南燈會在台南，消防局第五救災救護大隊持續加強春安宣導與檢查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防法於去年修法，明訂營業場所其消防安全設備不合格即可逕行開立舉發單，部分防火管理制度亦同，呼籲管理權人落實「自己的財產自己維護」的觀念，維護消防設備功能正常，並定期辦理自衛消防編組演練，才能保障消費者及員工生命財產安全。

▲春節將至，且因應台南燈會在台南，消防局第五救災救護大隊持續加強春安宣導與檢查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，台南燈會分為高鐵燈區與安平燈區，其中高鐵燈區位於本轄歸仁區，預期燈節期間，本轄會湧入大量觀光人潮。因此，五大隊持續落實春安檢查工作及強化各項消防、救護演練，以應變各項春安挑戰。

▲春節將至，且因應台南燈會在台南，消防局第五救災救護大隊持續加強春安宣導與檢查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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