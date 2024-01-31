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娃娃機竊盜集團偷遍台南　南警埋伏多日緝獲5人

▲台南市警五分局破獲娃娃機店竊盜集團，緝獲劉嫌等5人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲娃娃機店竊盜集團，緝獲劉嫌等5人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局30日破獲以劉姓男子為首的5人娃娃機竊盜集團，該集團偷遍台南8區26家娃娃機店，竊嫌以油壓剪撬開機台竊取零錢，店家合計損失33萬餘元，五分局成立專案小組埋伏多日，將5名竊嫌緝獲到案，全案依竊盜罪嫌送辦。

台南市北區、東區、永康區、新化區、安南區、歸仁區及仁德區等8區，自1月13日起轄內娃娃機店陸續發生機台內零錢遭竊盜，光是北區就發生了9起，市警五分局長洪宏榮非常重視，立即成立專案小組全力偵辦。

▲台南市警五分局破獲娃娃機店竊盜集團，緝獲劉嫌等5人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經調閱監視器發現是一夥竊盜集團所為，竊嫌分別搭乘小客車、機車及腳踏車等交通工具，趁店內沒有人時，以油壓剪破壞鎖頭竊取機台內銅板。專案小組分析研判犯案手法，鎖定作案車輛，循線在其經常出沒的地點埋伏。

▲台南市警五分局破獲娃娃機店竊盜集團，緝獲劉嫌等5人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

1月27日晚上6時許，員警在北區成功路大樓地下室發現前來開車的涉案竊嫌46歲葉男及34歲陳男，立即帶案偵辦，30日再循線陸續查獲30歲主嫌劉男及32歲洪男及30歲李男到案，將集團所有犯嫌緝獲，經查該竊盜集團在台南地區共犯下26件娃娃機台竊案，共計竊取33萬餘元，竊盜所得全都吃喝玩樂殆盡，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢偵辦。

市警五分局呼籲，娃娃機台經營者應視需求裝設不易破壞的鎖頭或其他防盜設施，更應確保店內監視錄影系統正常運轉，降低遭竊風險，五分局在春節期間將全力加強治安維護，強化防竊作為，讓民眾安心過好年。

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