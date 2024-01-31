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台南大南門碑林石碑遭潑不明溶液　化驗結果是「甘油」

▲大南門碑林石碑發現遭不明溶液潑灑，市警二分局員警到場勘察蒐證，已掌握特定涉案對象，積極查緝到案以瞭解犯案動機依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，文化局通報警方採集跡證送驗，化驗結果為「甘油」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，導致石碑表層出現色差並有結晶現象，文化局通報警方，將現場採集跡證送驗，化驗結果31日出爐，據正修科技大學文物修復中心藝術修復保存科學研究室報告指出，不明溶液經分析鑑定應為「甘油」。

▲大南門碑林石碑發現遭不明溶液潑灑，市警二分局員警到場勘察蒐證，已掌握特定涉案對象，積極查緝到案以瞭解犯案動機依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雖初步判斷對石碑不具立即腐蝕性，為求謹慎，已邀集多位專家學者、台南市文資處於本週進行會勘，進一步討論後續清理及修復事宜。

▲大南門碑林石碑發現遭不明溶液潑灑，市警二分局員警到場勘察蒐證，已掌握特定涉案對象，積極查緝到案以瞭解犯案動機依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，即便鑑定結果呈現石碑並無立即毀損的危險性，但仍強力譴責破壞文物及文化資產的行為。同時也將強化場館及所轄空間的安全管理機制以及巡查強度與頻率。

▲台南市南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，文化局發現溶液附著於許多石碑表層，致生色差並有結晶現象，文化局報警查處偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，文化局亦補充，大南門公園碑林的成立，有其既存的歷史脈絡，未來要如何強化文物保護機制，以及是否要移置他處收儲典藏，未來將會邀集各領域專家學者，以開放但本於尊重碑林既有歷史脈絡為前提審慎評估。

文化局再次呼籲，不論大小、不論是否已具文資身份，每件文物仍是歷史的見證，亦為台灣人獨一無二的珍貴資產，保護文資不應分你我，期望集眾人之力共同珍惜與守護！

▲台南市南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，文化局發現溶液附著於許多石碑表層，致生色差並有結晶現象，文化局報警查處偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，甘油是一種無色、無味、無臭的甜味膠狀液體，也稱為丙三醇。甘油在化妝品、藥品、食品等領網域廣泛應用。在食品業中，甘油常被用作食品添加物，具有保濕性和甜味，可用於糖果、糕點、飲料等的製作。此外，甘油也常被用於製藥工業，作為溶劑和潤滑劑。

▲大南門碑林石碑發現遭不明溶液潑灑，市警二分局員警到場勘察蒐證，已掌握特定涉案對象，積極查緝到案以瞭解犯案動機依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在醫學領網域，甘油也被用於在一些藥物的製備中，因其具有保濕、潤滑、溫和等特性。在皮膚護理產品中，甘油常被添加用來保持皮膚的濕潤度。儘管甘油一般被認為是相對安全的，但在某些情況下可能會引起過敏反應。

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