看到新聞怕了！開車違規還欠國庫5萬8　他主動上門：2月底前繳清

▲陳男前天主動找執行人員協談。（圖／台中分署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子在2019年底因酒駕拒測、闖紅燈、超速等違規遭開罰20萬餘元罰鍰，但他4年來都未如期繳款，在去年底仍有13萬餘元未繳納。近期法務部行政執行署推動「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件」專案，陳男看見許多未依法繳納的義務人被查扣名下財產的案件登上新聞版面，擔心影響工作，趕緊在前天（29日）主動找執行人員協談，承諾在今年2月底前將剩餘罰鍰全數繳納。

台中分署表示，陳男在2019年12月間，因酒後駕車且拒測，被開立18萬元罰單，加上陳男又有闖紅燈、超速等違規，累計金額共20萬5600元，因陳皆未依法繳納，案件在2021年7月移送台中分署執行。

但案件移送後，陳男僅在執行金融帳戶內存款、商業保險給付時，才會出面與執行人員協談扣押的部分金額抵繳欠款，截至去年底，尚有13萬餘元未繳納。

由於近期執行署於農曆過年前推動「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件」專案執行計畫，相關執行查扣酒駕罰單義務人名下財產的新聞，在各大媒體廣為報導，陳男看到新聞後，擔心去年底才找到的新工作，恐因台中分署核發扣薪命令，影響他的工作。

陳男在29日主動找執行人員協談，表明除已於26日繳納7萬5000元罰鍰外，其餘待繳的5萬8000元也將在今年2月底前繳納。

因農曆新年將至，執行人員了解陳男工作狀況後，轉以寬待處理協助陳男，並允諾只要陳願意積極面對，不會貿然核發扣薪命令。

