黃珊珊參選立院龍頭　許甫問王世堅：再陷理性與感性天人交戰？

▲民眾黨立委黃珊珊出席記者會，經黨內推舉為立法院長候選人。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日舉行第11屆院長與副院長選舉，對於民眾黨團8席立委如何投票，民眾黨31日召開記者會，宣布推出黨團成員黃珊珊成為民眾黨民眾黨的院長候選人。對此，民眾黨副秘書長許甫在臉書發文點名民進黨立委當選人王世堅，直言「這次堅哥會不會再次陷入理性與感性的天人交戰呢？」

回顧2022年九合一大選，台北市長選舉藍綠白形成三腳督局面，由民進黨候選人陳時中對上民眾黨黃珊珊、國民黨蔣萬安，民進黨籍台北市議員王世堅在市議會質詢時，被時任台北市長柯文哲問「你投不投黃珊珊？」王世堅回應，身為民進黨的一員，當然全力支持同黨的陳時中，但不會背棄有20年交情的黃珊珊，感情跟理智還在交戰，更透露自己遭妻子調侃「整輩子都感情戰勝理智」。

不僅如此，對於媒體問「理智戰勝情感了嗎？」王世堅說，他是民進黨成員，當然無條件支持黨內候選人陳時中，但因為黃珊珊是議會的好同事，不僅相當專業，為人也相當清廉、正直，因此感性上會支持她。

面對立法院龍頭之爭，民眾黨31日召開記者會，宣布推出黨團成員黃珊珊正式成為民眾黨民眾黨的院長候選人；而民眾黨副秘書長許甫則在臉書發文，點名王世堅問「這次堅哥會不會再次陷入理性與感性的天人交戰呢？」