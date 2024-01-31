推黃珊珊就是保送韓國瑜？　黃國昌：這種情緒勒索毫無意義

記者陳家祥／台北報導

民眾黨31日召開記者會，在立法院長選舉上，將推出黨團成員黃珊珊為院長候選人；倘若第一輪投票沒有產出院長人選，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票。此規劃被外界質疑是「保送韓國瑜」，黨主席柯文哲說，民眾黨做為台灣的第三勢力，既不想當小藍也不想當小綠，會盡力表達主體性，國會席次也是台灣民意的表現；總召黃國昌則說，「該停止了，這種情緒勒索毫無意義」。

▲民眾黨主席柯文哲出席新會期黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）



針對是否有事先跟國民黨、民進黨知會過？柯文哲說，第一點，現在都在網路直播，所以過去30秒國、民兩黨都已經知道民眾黨的投票意願，他們有時間去思考，所以不用事先通知。

柯文哲說，民眾黨表明8票都投黃珊珊，剩下是國民黨、民進黨要思考怎麼因應，做為台灣的第三勢力，既不想當小藍也不想當小綠，希望是台灣新政治的代表，至於如何因應是其他兩黨要思考的，特別是民進黨高層，要思考要怎麼處理這問題。

而是否會希望跟民進黨合作，爭取票投黃珊珊？柯文哲認為，就目前台灣藍綠兩極對抗的局面，如果有小黨當立法院長也是解決目前台灣困境的方法，從歷史眼光來看，不然永遠都停留在藍綠兩極對抗局面，一個贊成一個就反對，不如找小黨來當比較中立的議會主持人。這是有思考過且參考國外例子，用歷史眼光來看這是一個比較好的選擇。

柯文哲說，一方面是民眾黨自己的政黨主體性，然後解決台灣目前藍綠兩黨兩極對抗的局面，也讓整個議事品質比較不會陷入吵吵鬧鬧。

媒體追問，若第一輪投票沒過就會保送韓國瑜，被譏為小藍？柯文哲說，「那我們直接投不是更是小藍？」，就是盡力表達主體性，國會席次也是台灣民意的表現，政治情勢的變化是有前提的，這個前提存在的情況下做這決定，就這樣。

黃國昌則說了重話，表示對於民進黨持續在媒體上放話，說不投綠就是保送韓國瑜、淪為小藍，這種情緒勒索的話，他正式以民眾黨團總召身份回應民進黨，「該停止了，這種情緒勒索毫無意義」。

黃國昌說，如果民進黨心中把國家人民利益放在第一位的話，有個正確選擇就是支持黃珊珊。黃國昌說，黃珊珊跟他都宣示了，未來黃珊珊出任立法院長，會秉持最中立的原則，會努力以最誠懇態度跟國會兩大黨領袖，韓國瑜委員跟游錫堃院長都表達支持國會改革，相信在黃珊珊的誠懇跟努力下，一定可以跟兩大黨國會領袖攜手完成國會改革工程。