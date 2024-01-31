「避免韓國瑜當選！」　媒體人籲綠營：全力支持黃珊珊、黃國昌

記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日進行正副立法院長選舉，國民黨派出「韓江配」，民進黨推出「游昌配」，民眾黨則在31日召開記者會，宣布推出黨團副總召黃珊珊成為民眾黨立法院長候選人。對此，媒體人謝寒冰表示，民進黨要是聰明，就全力支持黃珊珊當院長，再支持黃國昌當副院長，不僅能避免讓韓國瑜當院長，還可以一次殲滅民眾黨在立院的戰鬥力。

▲民眾黨團總召黃國昌（左）、副總召黃珊珊（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



針對立法院長選舉，民眾黨團總召黃國昌今日在記者會中表示，本黨團經過8位委員開會討論後，一致決議推出黨團成員黃珊珊，正式成為民眾黨民眾黨的院長候選人，若不幸第一輪投票沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票；而若黃珊珊得到支持出任院長，下午的副院長選舉將不會推派參選代表。

對此，謝寒冰今日在臉書發文指出，民進黨要是聰明，就全力支持黃珊珊當院長，再支持黃國昌當副院長，不僅能避免讓韓國瑜當院長，還可以一次殲滅民眾黨在立院的戰鬥力。

不過，面對媒體詢問「是否會為了不讓韓國瑜當選，灌票給黃珊珊？」民進黨立法院副院長被提名人蔡其昌回應，這問題應該問柯總召，這是黨團決定，並非他跟游院長可以討論的，扮演好每個角色最重要，會把立委角色做好，做什麼像什麼，每個角色都有可發揮的地方跟限制。