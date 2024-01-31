傅崐萁問支持「單一召委」為何之前不提？　游錫堃傻眼：夏蟲不可語冰

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁今（31日）接受專訪時指出，游錫堃為參選立法院長到民眾黨拜會，也簽署切結書，包括四大改革以及單一召委，但為何過去不提？而游錫堃今也接受聯訪，對於媒體詢問如何看待傅崐萁的說法？游詫異的「蛤？」了一聲，並表示，院長沒有提案權，怎麼會問這個問題？委員沒有在國會不知道，你們知道可以幫忙解釋。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



傅崐萁今接受廣播節目專訪時表示，游錫堃簽署切結書，包括四大改革以及單一召委，卻說是自己個人意見，簽了就是代表民進黨，且游說個人支持，過去為何不提？傅也補充，民眾黨提出的單一召委制，國會殿堂都可以討論，提出來後正反面的辯證都要思量，萬一不理想，要改回來很麻煩。

媒體也就傅崐萁的說法詢問游錫堃，游聽到提問後明顯愣住、「蛤？」了一聲，並向媒體表示，「你們最清楚，院長沒有提案權，怎麼會問這個問題？」莊子有說「夏蟲不可足（應為：語）冰」，委員沒有在國會不知道，你們知道，怎麼會問這？應該幫忙解釋，讓全國人民知道」。

媒體追問，這是酸傅崐萁不在國會？游錫堃表示，自己沒有這樣講，「你們知道這樣的情況，可以幫忙解釋，夏蟲不足語冰」，有的人不在國會不清楚國會運作跟議事規則，「我們是民主國家，人民是國家主人，我們有義務讓他們知道」。