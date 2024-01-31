白推黃珊珊選立院龍頭　傅崐萁：願全面與民眾黨合作

記者崔至雲／台北報導

對於民眾黨今（31日）上午宣布自提立法院長人選，由準立委黃珊珊出馬，依新一屆立院政黨席次來看，此舉等同保送國民黨推出「韓江配」。對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，樂見民眾黨願意擔任忠誠的在野黨，未來願意全面跟民眾黨合作，一起發揮監督政府的制衡力量，為民間聲音伸張。

▲傅崐萁立院時事訪問。（圖／記者黃國霖攝，下同）



民眾黨今天召開記者會，宣布新會期的任務。針對立法院長的選舉，總召黃國昌說，經過8位委員開會討論後，一致決議推出黨團成員黃珊珊，正式成為民眾黨立法院長候選人。黃國昌說，若不幸第一輪投票沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票；而若黃珊珊得到支持出任院長，下午的副院長選舉將不會推派參選代表。

傅崐萁指出，過去民進黨在2015年當時總統候選人蔡英文早提出，國會要開放、改革包括聽證調查權，8年過去完全沒進行，未來國民黨與民眾黨，一定用最大善意把國會改革聽證調查、不得藐視國會等等改革一一入法，充分尊重民眾黨今天提出居住正義、警義消、幼保、醫護權益，利益迴避，人事權等等，讓人民訴求得到國會支持，好好監督政府，全力跟民眾黨合作，推動陽光法案。

傅崐萁認為，小草並不小，一番桃李花開盡，惟有青青草色齊，國民黨願意用更寬廣的心情，跟民眾黨合作，希望明天立法院長正副龍頭選舉由在野黨出任，讓國會確實發揮監督制衡力量，並呼籲民進黨51席立委起義來歸，讓113席立委成為航空母艦戰鬥群，成為人民真正靠山，不再是政黨橡皮圖章。

共同出席記者會的首席副書記長林思銘表示，他們一直期待民眾黨堅持下架民進黨的力量，樂見看到民眾黨堅持自己的理念「票投自己」，這屆國會是新的氣象，過去一黨獨大、很多貪腐、很多弊案，這些必須改革，對於監督民進黨，以及未來國會改革，兩個在野黨需要攜手合作，盼一起創造不一樣的進步國家。