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出國注意麻疹！疾管署示警：歐洲病例暴增45倍、東南亞疫情也升溫

▲▼疾管署疫情周報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國際麻疹疫情嚴峻！疾病管制署副署長羅一鈞示警，歐洲麻疹病例暴增45倍，疫情明顯上升，另東南亞包含馬來西亞、菲律賓麻疹病例從去年下半年開始持續增加。近期即將是春節長假，不少人出國旅遊，提醒民眾，麻疹傳染力強，可由空氣傳播，易藉由旅遊、探親、經商等國際交流傳播，應該避免帶未滿1歲及未完成MMR疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，以降低感染風險。

疾管署說明，依世界衛生組織監測資料顯示，歐洲區去（2023）年疫情嚴峻，該區全年累計報告至少42,605例病例，相較於前年（937例）增加45倍。其中，西亞俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯等國自年中起疫情即上升，10月後逐漸擴散至東歐亞塞拜然、羅馬尼亞等國，另英國於去年12月起亦出現部分地區病例數驟升情形，該國近期警告疫情將會擴大蔓延。此外，美國亦有部分地區傳出報告病例。另鄰近我國之西太平洋區馬來西亞、菲律賓等國於去年下半年起疫情持續升高，東南亞區則有印度、印尼等國疫情持續。

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羅一鈞表示，國內雖自2022年9月起迄今無本土麻疹確定病例，但國際疫情升溫，仍有旅遊感染麻疹及境外移入風險，且可能進一步造成本土疫情。成人感染麻疹，因為曾經接種疫苗症狀輕微，但嬰幼兒罹患麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，致死率在嬰兒或免疫缺損兒童可高達5-10%。

羅一鈞強調，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

也提醒出國民眾，應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，另於當地如有就醫需求，在前往醫院或診所就醫時應全程佩戴口罩，回國後如出現發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。

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