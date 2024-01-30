新冠疫苗打氣旺！單日接種3.7萬人創新高　Novavax換貨16.5萬劑抵台

▲疾管署疫情周報，資料照。（圖／記者張乃文攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情本周達高峰，而近期XBB疫苗接種打氣連帶提升，1月26日單日3.7萬人，再次創下去年9月底開打以來單日新高，目前累積接種達146.5萬人次。疾病管制署副署長羅一鈞今（30）日說明，Novavax16.5萬劑換貨疫苗已經於昨日抵台，預計下周配送至各縣市。

羅一鈞表示，近期新冠併發症、死亡病例仍在上升，且JN.1已經正式轉變為主流病毒株，預期本周達到高峰，每天就診染疫人數約1.2萬人至1.5萬人，且春節後還有一次高峰；而因為農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高。

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近期全國XBB疫苗打氣持續提升，1/26接種3.7萬人，再次創下去（2023）年9月底開打以來單日新高；新冠XBB疫苗迄今已累計接種146.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計134萬人次，Novavax XBB疫苗累計12.5萬人次。全國接種率達6.23%，65歲以上長者接種率達14.77%。

Novavax的XBB.1.5疫苗去年底到貨46.28萬劑，從1月9日起供應12歲以上民眾接種，但其中有16.5萬劑因為溫度保存異常超出原廠冷鏈規定而向原廠進行換貨。羅一鈞表示，Novavax 16.5萬劑XBB疫苗已於昨日抵台，如食藥署檢驗審查順利，預計下周配送至各縣市。

疾管署今日也宣布接種流感、新冠等3類公費疫苗可領取快篩年齡放寬。羅一鈞說明，自去年10月起，65歲以上長者施打流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。考量國內疫情升溫，為保障民眾健康，將免費領取快篩對象自2/5起由65歲以上長者擴大至50歲以上民眾，接種上述公費疫苗的民眾，每人每1劑可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。