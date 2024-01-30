　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／3歲童染流感併發腦炎！今年最小死亡個案

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情處於高原期，疾病管制署今（30）日公布國內上周新增40例流感併發重症，另有8例死亡，死亡個案中有一名年僅3歲女童，無慢性病史、未接種流感疫苗，因流感併發腦炎過世，為今年流感死亡最小個案。疾管署副署長羅一鈞表示，上周類流感就診11.5萬人次較前一周略降，仍高於過去3年，為10年同期第3高。目前處高原期，寒流過後本周疫情可能攀升達高峰。

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署今日表示，今年第4周（1/21-1/27）門急診類流感就診人次為114,754人次，較前一周下降，惟仍高於過去3年同期，且為10年同期第3高。目前處高原期，須持續觀察寒流後疫情變化趨勢；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

截至1/29，國內公費流感疫苗已接種646萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共222.3萬人已接種，接種率53.1%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘11萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署說明，上周（1/23-1/29）新增40例流感併發重症（9例A型H1N1、27例A型H3N2、1例A型未分型、3例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中30例未接種流感疫苗；另新增8例死亡（2例A型H1N1、6例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。

本流感季自去（2023）年10/1起截至今年1/29累計405例流感併發重症（130例A型H1N1、246例A型H3N2、5例A型未分型、24例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占59%），85%未接種流感疫苗；其中死亡63例 （25例A型H1N1、34例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），89%未接種流感疫苗。

近期流感併發重症通報數仍多，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署指出，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診（簡稱特別門診），依衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計157家，規劃開設約1,165診次（含353診次之兒科特別門診），高於往年開設診次，並陸續公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署說明，自去年10月起，65歲以上長者施打流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。考量國內疫情升溫，為保障民眾健康，將免費領取快篩對象自2/5起由65歲以上長者擴大至50歲以上民眾，接種上述公費疫苗的民眾，每人每1劑可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。

ET快訊
小六惡化插管2個月　陳俊翰求媽媽：不要救我，真的撐不下去了
藍營下任新北市長人選？　吳宗憲提3人：年齡、經歷都適合
25歲女星無預警引退　官方IG關閉
Gogoro全新旗艦車款　0-50加速只要3.05秒
快訊／新竹60年「地標」宣布收攤！　在地人哭了
快訊／國3遊覽車翻覆！　駕駛死亡
阿提諾無預警Thank You　將離開台灣
「奇蹟雙胞胎」脫了！車頭燈露出　大尺度辣照曝
緯創等多大廠發重訊　李明山癌逝...未滿60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇航空全新貴賓室2／1搶先曝光　服務新增宿霧、峴港航線

女星市場買2片甜糕「結帳359元」嚇壞！北市府：未改善最高罰10萬

8款LINE免費貼圖來了！麥當勞角色、小恐龍超可愛　過年超好用

5歲兒和「國中姊一起洗澡」媽怕出事！兩派戰翻：怎麼了嗎

備戰新冠疫情高峰！機場港埠提供免費快篩「2／1起新增馬祖小三通」

遊覽車空車回程翻覆！公路局：駕駛工時未超時　車輛曾違規11件

快訊／新冠增64死「創5個月來新高」！JN.1成國內主流病毒株

快訊／3歲童染流感併發腦炎！今年最小死亡個案

金門台電發電廠連續10年送暖　招待70名阿公阿嬤大賣場搶購年貨

癌症、罕病等11款新藥納健保！2／1起陸續生效　逾萬名病友受惠

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

星宇航空全新貴賓室2／1搶先曝光　服務新增宿霧、峴港航線

女星市場買2片甜糕「結帳359元」嚇壞！北市府：未改善最高罰10萬

8款LINE免費貼圖來了！麥當勞角色、小恐龍超可愛　過年超好用

5歲兒和「國中姊一起洗澡」媽怕出事！兩派戰翻：怎麼了嗎

備戰新冠疫情高峰！機場港埠提供免費快篩「2／1起新增馬祖小三通」

遊覽車空車回程翻覆！公路局：駕駛工時未超時　車輛曾違規11件

快訊／新冠增64死「創5個月來新高」！JN.1成國內主流病毒株

快訊／3歲童染流感併發腦炎！今年最小死亡個案

金門台電發電廠連續10年送暖　招待70名阿公阿嬤大賣場搶購年貨

癌症、罕病等11款新藥納健保！2／1起陸續生效　逾萬名病友受惠

星宇航空全新貴賓室2／1搶先曝光　服務新增宿霧、峴港航線

詐團黑吃黑強押自己人勒贖200萬　肉票脫逃報警拘捕6煞結局出爐

台商子女學校感恩餐會　海基會感謝教職員疫情3年付出

郭源元控陳建州首露面「不畏求償千萬」！　聲援大牙：不做才會要我的命

楊奇煜三寶來報到？　緊張迴避：不能說！

蘋果西打平安！母公司大飲：退票失誤已解決　營運恢復正軌

亞洲盃資格賽中華男籃恐無歸化？　籃協：阿提諾續約洽談中

夢到吃肉肉？米克斯睡成大白鼠　「尾巴狂甩」掛微笑萌暈粉絲

日本DIY展即將登場　貿協歡迎業者「龍」來參展搶商機

女星市場買2片甜糕「結帳359元」嚇壞！北市府：未改善最高罰10萬

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

吳宗憲批《夜夜秀》反挨批！民團：好笑也需底線

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「政大韓文系大躍進」

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

巧虎將轉型！粉專崩潰揭紙本5大優勢

巧虎紙本會取消？巧連智回應了！

本周將飆破30℃！過年天氣曝　厚外套先別收

更多熱門

相關新聞

快訊／新冠增64死「創5個月來新高」！JN.1成國內主流病毒株

快訊／新冠增64死「創5個月來新高」！JN.1成國內主流病毒株

新冠疫情將入高峰！疾病管制署今（30）日公布上周新冠併發症增546例，和前一周相比略降，不過死亡增64例，創5個月（9月初以來）新高；另本土JN.1近四周佔比升至52%超過EG.5，JN.1成國內新冠主流病毒株。

好多人生病！新冠、流感續增　醫揭患者最常問一句

好多人生病！新冠、流感續增　醫揭患者最常問一句

女星Maggie Q分享「預防流感熱飲」食譜

女星Maggie Q分享「預防流感熱飲」食譜

流感疫情不尋常！醫曝「拉長」可能原因

流感疫情不尋常！醫曝「拉長」可能原因

新冠、流感流行！醫示警1狀況不尋常

新冠、流感流行！醫示警1狀況不尋常

關鍵字：

流感疾管署國內疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

即／高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

竹北夫妻「洗完澡倒房內」！42歲老公送醫亡

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面