快訊／3歲童染流感併發腦炎！今年最小死亡個案

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情處於高原期，疾病管制署今（30）日公布國內上周新增40例流感併發重症，另有8例死亡，死亡個案中有一名年僅3歲女童，無慢性病史、未接種流感疫苗，因流感併發腦炎過世，為今年流感死亡最小個案。疾管署副署長羅一鈞表示，上周類流感就診11.5萬人次較前一周略降，仍高於過去3年，為10年同期第3高。目前處高原期，寒流過後本周疫情可能攀升達高峰。

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署今日表示，今年第4周（1/21-1/27）門急診類流感就診人次為114,754人次，較前一周下降，惟仍高於過去3年同期，且為10年同期第3高。目前處高原期，須持續觀察寒流後疫情變化趨勢；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

截至1/29，國內公費流感疫苗已接種646萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共222.3萬人已接種，接種率53.1%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘11萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署說明，上周（1/23-1/29）新增40例流感併發重症（9例A型H1N1、27例A型H3N2、1例A型未分型、3例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中30例未接種流感疫苗；另新增8例死亡（2例A型H1N1、6例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。

本流感季自去（2023）年10/1起截至今年1/29累計405例流感併發重症（130例A型H1N1、246例A型H3N2、5例A型未分型、24例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占59%），85%未接種流感疫苗；其中死亡63例 （25例A型H1N1、34例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），89%未接種流感疫苗。

近期流感併發重症通報數仍多，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署指出，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診（簡稱特別門診），依衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計157家，規劃開設約1,165診次（含353診次之兒科特別門診），高於往年開設診次，並陸續公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署說明，自去年10月起，65歲以上長者施打流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。考量國內疫情升溫，為保障民眾健康，將免費領取快篩對象自2/5起由65歲以上長者擴大至50歲以上民眾，接種上述公費疫苗的民眾，每人每1劑可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。