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寒流效應加乘！新冠確診「下周達最高峰」　XBB疫苗4天湧9.6萬人搶打

▲▼Novavax和莫德納的XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲Novavax和莫德納的XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

寒流影響國內連日低溫，疾病管制署副署長羅一鈞今（27）日示警，下周新冠疫情將達到最高峰，為保護個人健康並減輕醫療負荷，請民眾踴躍接種新冠XBB疫苗。目前國內提供莫德納、Novavax兩種XBB疫苗，近期接種情況也相對踴躍，本周前4日（1/22-1/25）新冠XBB疫苗接種人次為9.6萬，為9月底開打以來次高，截至1/25已累計接種136.2萬人次。

國內進入第五波新冠疫情且持續升溫，羅一鈞今日表示，目前國內COVID-19疫情仍呈上升且處流行期，病毒傳播風險持續，且受寒流影響下周預計疫情將達最高峰。

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根據疾管署統計，光是上周就新增615例新冠本土併發症，另增加44例死亡病例。且死亡個案當中仍見中壯年族群，有一名50多歲男性，1月中旬發病後4天竟然倒臥地上還有抽搐情形，急救確認感染新冠，雙側肺炎、缺氧性腦病變，雖住加護病房搶救仍於住院第5天過世。

羅一鈞指出，新冠XBB疫苗自2023年9月開打後，本土通報確診併發症及死亡個案99%未接種疫苗，加以國內疫情預期於農曆春節前可能達到高峰，寒流持續發威，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況，也請符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。

▲▼網傳美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統，疾管署駁斥此為謠言。（圖／疾管署提供）

▲網傳美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統，疾管署駁斥此為謠言。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，本周前4日（1/22-1/25）新冠XBB疫苗接種人次為9.6萬，為9月底開打以來次高，截至1/25已累計接種136.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計126.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計9.9萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.8萬劑、 Novavax XBB疫苗約20.2萬劑。

莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。

另，有關近期網路謠傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息，為2022年5月起即流傳之誤導影片，最近又開始於社群媒體轉傳。其實指揮中心早在2022年10月即已澄清（見附圖），此訊息為錯誤解讀該電視節目來賓（新聞工作者）之個人評論，也不是美國電視台主張的觀點，而且刻意曲解研究文獻的結論，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，此錯誤訊息過去也曾受MyGoPen、事實查核中心澄清，請民眾不要誤信，也不要轉傳。

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