又見疫苗謠言！網傳打第4劑恐關閉免疫系統　羅一鈞：刻意曲解研究

▲網傳美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統，疾管署駁斥此為謠言。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期網路再傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等訊息。疾病管制署副署長羅一鈞今（27）日特別出面闢謠，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，該文刻意曲解研究文獻的結論，請民眾不要誤信轉傳。

第五波新冠疫情將於下周達高峰，近期XBB疫苗接種也比過往更加踴躍，不過網路卻又出現疫苗相關謠言，指「美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息。

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羅一鈞表示，其實這已經是前年（2022年）5月起即流傳的誤導影片，沒想到最近又開始於社群媒體轉傳，指揮中心已經早在2022年10月即已澄清，此訊息為錯誤解讀該電視節目來賓(新聞工作者)之個人評論，也不是美國電視台主張的觀點，而且刻意曲解研究文獻的結論。

羅一鈞表示，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，此錯誤訊息過去也曾受MyGoPen、事實查核中心澄清，請民眾不要誤信，也不要轉傳。

疾管署統計，本周前4日（1/22-1/25）新冠XBB疫苗接種人次為9.6萬，為9月底開打以來次高，截至1/25已累計接種136.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計126.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計9.9萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.8萬劑、 Novavax XBB疫苗約20.2萬劑。

莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。