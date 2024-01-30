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快訊／新冠增64死「創5個月來新高」！JN.1成國內主流病毒株

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情將入高峰！疾病管制署今（30）日公布上周新冠併發症增546例，和前一周相比略降，不過死亡增64例，創5個月（9月初以來）新高；另本土JN.1近四周佔比升至52%超過EG.5，JN.1成國內新冠主流病毒株。

疾管署今日表示，目前國內COVID-19疫情持續且處流行期，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，為保護個人健康，請民眾儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。

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近期全國XBB疫苗打氣持續提升，1/26接種3.7萬人，再次創下去年9月底開打以來單日新高；新冠XBB疫苗迄今已累計接種146.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計134萬人次，Novavax XBB疫苗累計12.5萬人次。全國接種率達6.23%，65歲以上長者接種率達14.77%。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）或至各縣市官網查詢。

疾管署說明，上周（1/23-1/29）新增546例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（1/16-1/22）新增615例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增64例死亡病例，較前一周新增44例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%；自新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98%及99%。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （52%）為多，其次為EG.5 （35%）及XBB.1.5 （7%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （78%）為多，其次為EG.5 （13%）及BA.2.86 （7%）等。

疾管署指出，因應國際新冠疫情升溫，今年1/3起於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取，並自1/17起，增加金門小三通港埠及高雄國際機場等地點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，截至1/25，旅客領取試劑總量已達58萬人次，顯示民眾接受度高。

考量COVID-19疫情持續以及小三通港埠農曆春節期間入出境旅客人數可能增加，故自2/1起，依每日航班入境時間，疾管署將於馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）入境處定點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。

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