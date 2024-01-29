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台北市動物園保育員加薪了！　蔣萬安兌現承諾：危險加給增3至5千元

▲▼蔣萬安兌現支持台北市動物園保育員加薪的承諾。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲蔣萬安兌現支持台北市動物園保育員加薪的承諾。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者江采蓁／綜合報導

百萬網紅YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」去年至台北市立動物園與台北市長蔣萬安合體拍片，遭親綠醫師出征引發爭議，卻也喚起社會對動保議題、保育員權益的關注。蔣萬安29日就在臉書宣布，今年（113）起，台北市動物園保育員加薪，提高危險加給3到5千元，超過200位工作夥伴受惠。

「我來兌現支持台北市動物園保育員的承諾了！」蔣萬安宣布，今年起，台北市動物園保育員加薪，提高危險加給3到5千元，超過200位工作夥伴受惠。

蔣萬安指出，動物園保育員的工作每天跟動物在一起，看似療癒，但其實相當辛苦。他舉例，炎熱的夏天，野山羊的保育員，一天大約要背40公斤的樹葉，在陡坡上來回走好幾次，常常整件衣服都被汗水浸濕；寒冷的冬天，照顧魚類的保育員，要變身成潛水員，在冰冷的水下作業，更要小心水裡潛藏的各種危險；而且無論哪個季節，照顧大象的保育員，如果不跟大象「混熟」，甚至會被聰明又壯碩的大象甩鼻欺負，完全是需要智慧與專業的勞力活。

「但台北市動物園的保育員同仁，他們的危險加給卻已經超過30年沒有調整」，蔣萬安強調，即使對工作再有熱忱，也難敵現實的壓力，長久下來不但會導致留不住專業人才，也不利於動物保育發展。

因此，蔣萬安表示，從他上任以來，就積極向中央爭取動物園保育員加薪，副市長林奕華也在行政院會上直接為動物園保育員請命、爭取提高待遇。他也要感謝「許伯&簡芝—倉鼠人」用心拍攝台北市動物園的影片，呼籲更多人一起關心動物園保育員待遇和動物保護議題，還要謝謝中央對台北市提出的方案給予正面回應，「從今年起，動物園保育員的危險加給調升3到5千元，我們用最實質的鼓勵，來支持第一線辛苦的同仁！」

蔣萬安最後加碼預告，今年是台北市立動物園建園110週年，市府規劃了精彩的慶祝活動，他和大家一樣都非常期待，到時候大家動物園見！

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