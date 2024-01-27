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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜讚「比我還像總統候選人」　蔣萬安：侯市長加入人力銀行？

▲ 蔣萬安出席2024台北年貨大街 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席2024台北年貨大街 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨2024總統大選吞敗，代表參選的新北市長侯友宜昨誇讚台北市長蔣萬安比他還像總統候選人，被解讀是要醞釀蔣萬安接棒2028角逐總統大位。對此，蔣萬安27日受訪時笑回，「侯市長也加入人力銀行的行列嗎？」，強調把新北市治理好是侯的責任，讓台北市不斷的進步、建設越來越好則是他的責任。

侯友宜昨在「2024總統立委大選台北市感恩茶會」中表示，這次大選蔣萬安幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，「站在我旁邊比我還像總統候選人」，被外界解讀是要拱蔣萬安為下一個競逐總統大位的人選。

對此，蔣萬安27日下午出席年貨大街活動時表示，「侯市長也加入人力銀行的行列嗎？」，昨天侯市長其實對大家談得很好，面對輸贏最重要的就是態度，「他現在的態度就是把新北市治理好，這是他的責任，而把台北市相關的市政推動的順利，讓台北市不斷的進步、建設越來越好，這也是我的責任」。

媒體追問，跟台中市長盧秀燕誰比較像是總統候選人？蔣萬安說，昨天因為侯市長說他台語講得很好，「其實我太太回家說，其實侯市長是說我台語講得很差，所以要我說練習」。

至於台灣民意基金會董事長游盈隆分析，國民黨若不修正兩岸政策主張，未來選舉悲觀？蔣萬安說，理解、也尊重這樣的聲音，相信黨內都會有充分的討論，「選舉其實是各種不同的因素綜合的結果，任何議題路線的討論，其實都還是要回到民眾的生活是不是過得更好這個問題上」。

蔣萬安說，他相信國民黨內所有從政的夥伴，包括他或是其他的縣市首長，都是朝這個目前努力。記者也問到，是否認同帶職參選？蔣說，這個黨內大家都會討論，選舉其實有各種因素，大家都會提出各種意見，我相信黨內會有充分的溝通討論。

▲▼蔣萬安出席2024台北年貨大街。（圖／記者李毓康攝）

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