徐巧芯「黃色春聯」被指不吉利　蔣萬安讚「很喜氣」：會受歡迎

記者袁茵／台北報導

面對農曆春節即將到來，各縣市政府首長、民代都推出自己的春聯小物，免費發放給民眾，國民黨立委當選人徐巧芯今年推出了黃底的春聯，但被外界質疑是守喪用途。對此，台北市長蔣萬安表示，自己看過以後覺得很喜氣，設計理念會受到歡迎。

▲台北市長蔣萬安出席北市議會第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安25日上午出席北市議會議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，會前接受媒體訪問。被問到徐巧芯春聯相關題目時，蔣萬安馬上知道媒體要詢問什麼內容，立即笑稱「我覺得很喜氣！」當時設計就是金色的底，代表的是喜氣，過年不管是發錢母等，常常都是金色，「我想這樣的設計理念會受到歡迎。」

▲國民黨準立委徐巧芯的新年春聯為黃底，引發外界熱議。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）

蔣萬安提及，徐巧芯也已有對外做詳細說明，且春聯很搶手，大家非常喜愛，特別是徐巧芯又高票當選上立委，大家都希望沾沾其喜氣；自己也知道台北市議員游淑慧與他的聯名春聯有印照片，「這樣對我有一點壓力，希望她的春聯可以趕快發光光！」

而懷有身孕的議員鍾沛君，今年也與蔣萬安推出聯名春聯，蔣萬安也說，鍾沛君今年會有一個龍寶寶，希望聯名春聯可以很搶手，沾沾喜氣。

國民黨籍台北市議長戴錫欽也說，每個議員都會發揮自己的創意與巧思，自己知道徐巧芯有請專人設計，每個人設計都有不同理念，基本上不管是朝龍年也好、應景也好，或是吉祥的方式來設計，或許不同人有不同觀念，不過受歡迎是一個事實，也鼓勵議員多發揮創意，讓新春節慶期間更加多元化，更加喜氣。