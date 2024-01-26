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侯友宜出席北市感恩茶會　稱讚蔣萬安比他像總統候選人

▲▼國民黨今天傍晚舉辦「2024大選台北市感恩茶會」。（圖／翻攝自Facebook／黃健庭）

▲國民黨今天傍晚舉辦「2024大選台北市感恩茶會」。（圖／翻攝自Facebook／黃健庭，下同）

文／中央社

國民黨今天舉辦「2024總統立委大選台北市感恩茶會」，新北市長侯友宜表示，大選就像考試，考不好當然是考生的問題，他要不斷反省檢討，他也特別點名台北市長蔣萬安，指蔣萬安這次大選幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，比他還像總統候選人。

國民黨今天傍晚舉辦「2024大選台北市感恩茶會」，包括黨主席朱立倫、侯友宜、蔣萬安、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位台北市立委當選人等都到場，感謝各地里長、黨工和支持者在這次選戰的付出。

朱立倫在致詞時指出，這次選舉是藍軍最團結的一次，但遺憾無法把所有在野的力量團結在一起，這是未來國民黨最重要的議題，而國民黨也要加快改革速度，否則會被時代淘汰，尤其年輕化是最高的目標，要讓下一代接棒，有更多的年輕人成為黨員以及幹部。

▲▼國民黨今天傍晚舉辦「2024大選台北市感恩茶會」。（圖／翻攝自Facebook／黃健庭）

侯友宜則提到，這次大選蔣萬安幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，站在他旁邊根本比他還像總統候選人，這也讓在一旁的蔣萬安連忙揮手表達不敢，朱立倫則鼓掌表示贊同，引來全場大笑。

侯友宜表示，大選就像考試，考不好當然是考生的問題，他要不斷反省檢討，過去這段旅程他學習到很多，會抱持感恩的心，而且在選舉結果出來當天，他就已經把心情收起來，因為人生有輸有贏，重點在於面對輸贏的態度，走完大選後，他會把新北市政工作做得更好，這才是他現在的責任。

此外，黃呂錦茹指出，國民黨這次選舉在台北市碰到前所未有的挑戰，最後輸給對手民進黨總統候選人賴清德641票，自己實在太過漏氣，而且立委只贏得5席，她向大家致歉，並請朱立倫另覓更好的主委來執掌台北市黨部。但侯友宜在致詞時強調，黃呂錦茹是永遠的台北市黨部主委，他希望黃呂錦茹要繼續，不要落跑。

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