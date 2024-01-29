女店員突衝來「XXX為何只給3顆星」　她被點名傻住：嚇到魂飛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到吃到飽餐廳用餐，由於填寫線上問卷能免費換茶包，她便用手機作答；怎料，沒過幾分鐘，一位店員阿姨突然跑來，連名帶姓地質問為何只給三顆星，讓她當場超尷尬。事後，店家有致電道歉，不過她坦言，「什麼優惠的我不需要，只希望那天的眼鏡姨跟我文字道歉。」

女網友在Dcard發文提到，公司尾牙辦在某間吃到飽餐廳，當天店員請大家填寫線上問卷，表示截圖能免費換茶包，於是她誠實地作答，除了給出三顆星外，在是否推薦親友的問題中，回答「不一定」。

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沒想到，過了幾分鐘，一位戴著眼鏡的店員阿姨突然跑到他們桌邊，質問為何只給幾顆星，在眾人困惑及傻眼之餘，她見沒人回應，竟大聲點名「XXX！妳為何只給三顆星？」

▲原PO打三顆星被質問。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，被那位阿姨公審後，她根本吃不下，直到隔天腦袋仍不斷浮現對方興師問罪、大聲唱名的樣子；後來她也接到店家的道歉電話，主管表示，那是員工個人的話術，他們也覺得此舉不對，「我跟店家說，什麼優惠的我不需要，只希望那天的眼鏡姨跟我文字道歉。」

最後，她也不禁吐槽，「想好好吃飯不被打擾的話，以後星星要給滿，還有不要留真名啊，真的被嚇到魂飛。」

對此，網友們紛紛回應，「她再吵就是直接Google一星」、「這種時候不能慫，叫他們經理出來」、「我覺得這很扯，直接當面喊本名質問也太失禮了，就算不是顧客，基於人與人之間的尊重也不該這樣」、「現在餐飲業都不能接受實話實說」、「跑來桌邊就很過分了，還喊名字超靠北」。