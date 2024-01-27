稱想跟陳俊翰道歉被拒！王志安「本意是心疼殘疾人」：無歧視動機

記者曾筠淇／綜合報導

王志安日前在《賀瓏夜夜秀》上，一句「把殘疾人士推上去，煽情的」引發許多人不滿。後來他拍攝影片向陳俊翰道歉，強調自己絕對沒有歧視的意思，他的「本意是心疼殘疾人」，且「目的是為了批評民進黨通過作秀的方式，利用殘疾人作秀的方式來進行情感動員來拉票」，但既然讓陳俊翰覺得被冒犯，他還是願意誠懇道歉。

王志安在YouTube頻道上，發布標題為「王局給所有人道歉 ｜台灣｜民進黨｜賀瓏夜夜秀｜殘障人士｜歧視｜道歉｜王局拍案20240126」的影片，提到他一直想當面和陳俊翰道歉，然而他的助理聯繫對方助理後被拒絕，「他說我不需要給陳律師道歉，我需要給台灣所有殘障人士道歉」，所以他才拍攝影片公開道歉。

王志安說，他當下說那番話，「目的是為了批評民進黨通過作秀的方式，利用殘疾人作秀的方式來進行情感動員來拉票」，只是客觀來說，他真的在現場用肢體動作模仿，所以既然對方感受不好、覺得被冒犯，那即便他當時沒有說出陳律師的名字，仍想當面道歉。

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▲王志安強調自己無意歧視。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

王志安表示，「我這個用肢體來模仿一個殘疾人，通過這個來批評民進黨來造勢的方式是不妥當的，模仿殘障人士的肢體動作冒犯了你們，我誠懇地給各位道歉」。但他同時也強調自己絕對沒有歧視且沒任何理由嘲笑諷刺，「其實我那一天的節目的本意是心疼殘疾人」。

王志安坦言，若大家看過1月12日的造勢活動就能明白，「因為當時我看到了陳律師在台上講了6、7分鐘，我覺得特別殘忍，我覺得這種方式對殘疾人不尊重」。他再次強調自己真的沒有歧視的動機，「但如果陳律師覺得被冒犯了，我還是要誠懇地給他道歉」。

回顧整起事件，王志安在《賀瓏夜夜秀》上談論台灣選舉的情況，過程中指出台灣造勢場合常給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，反而像演場會現場，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去，煽情的」，大陸也有這種節目，當淚點一來，殘疾人就會這樣（比出顫抖手勢）。

此舉讓許多人不滿，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金留言道歉，該集提到台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，部分內容對陳俊翰律師不敬，「非常對不起」，之後節目製作組也會更謹慎處理節目內容。

民進黨不分區立委候選人陳俊翰受訪時表示，他肯定製作單位願意發出道歉聲明，不過他當下看影片只是「笑笑而已」，在台灣民主社會，很多公眾人物都會被評論，正面、負面都有，大家都習以為常。而此事較為不同的是，王志安以身心障礙者特殊的狀況、身體的疾病揶揄，並批評台灣選舉像秀，實在無法接受。

▲不分區立委候選人陳俊翰（中）。（圖／記者李毓康攝）

陳俊翰也說，當王志安表達不當的看法時，主持人、現場觀眾的反應讓他訝異且失望，「我會期待，當那樣的場面出現，其實主持人應該要適時的表示、制止他這樣歧視性的發言」，可惜並沒有。他還提到，如果大家能藉由此事有正面啟發，這是比較有意義的，大家可以反思社會上是不是還有些人對身心障礙者有歧視、偏見、刻板印象。

除了夜夜秀製作單位，賀瓏所屬的薩泰爾也回應，「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意，也感謝陳律師的回應」。

助理主持人Albee（范乙霏）發文道歉，來賓的發言不在腳本內，也未指名道姓，「我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了⋯⋯，完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』。」她強調自己從來沒有歧視過任何人，更不可能會想要傷害為生命奮鬥也為了造福更多人而奮鬥的陳俊翰。