　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／網紅大鬧家樂福、全聯道歉了！鏡頭前2度鞠躬：對不起

▲▼詹姆士（呈）道歉了。（圖／翻攝IG）

記者柯振中／綜合報導

IG網紅「詹姆士（呈）」近日到全聯、家樂福大鬧，直接開封餅乾、食品，接著又塞回貨架上，氣得2大業者喊告。對此，詹姆士（呈）緊急刪文，晚間也發布了道歉影片，向全聯、家樂福及廣大網友表達歉意，同時也公開購物明細，強調拍影片當天的物品全都有結帳。

事件引起風波後，這名網紅與當天一起到場的攝影師拍了影片，向全聯、家樂福致歉，並且在影片中兩度鞠躬，同時也向廣大網友們道歉，希望能夠平息社會大眾、2大業者的怒火。

這名網紅還表示，其實當時影片中所使用的東西，全部都有結帳，也已經跟全聯、家樂福的分店聯繫過，希望大家不要再斷章取義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

▲▼網紅大鬧全聯、家樂福，直接在賣場內拆開包裝袋食用。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

回顧整起事件，這名網紅在IG上自稱「詹哥」，先前拍攝了大鬧全聯、家樂福的影片，教網友「吃不喜歡就放回去」，甚至還打開優酪乳直接喝起來，氣得2家業者要採取法律行動，並且絕不和解。

▼網紅其實都有買單，並非惡意拆開來吃。（圖／翻攝IG）

▲▼網紅其實都有買單。（圖／翻攝IG）

事件鬧大以後，這名網紅緊急刪除影片，不過仍遭到許多人嘲諷，「不要以為刪文就沒事了」、「怎麼刪影片了」、「要為自己的行為負責」，社會大眾對於脫序的行為明顯感到不滿。

 
ET快訊
快訊／賀瓏道歉了　認《夜夜秀》有疏失
快訊／長榮拍板「機師最高加薪13.5K」　春節不罷工了！
快訊／辛納「讓2追3」打落梅總！拿下澳網男單冠軍
快訊／網紅吃一口放回架上要被告了！　急曬明細喊：有結帳
謝京穎文定「深V露半球」見公婆　循傳統古禮金飾戴全身
快訊／表弟是否續留台籃？　本人親回應
快訊／網紅大鬧家樂福、全聯道歉了
「妹子搭捷運走光」爆尷尬　男1舉動救了她！全場讚：太貼心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮拍板「機師最高加薪13.5K」　春節不罷工了！今達成4點協議曝

快訊／網紅大鬧家樂福、全聯道歉了！鏡頭前2度鞠躬：對不起

吃尾牙「給店家3顆星」！女員工竟跑到桌邊「大喊名字公審」

超辣重慶老鍋插旗高雄一級戰區！老饕愛這味　試營運獲4.9星評價

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場見職缺：一堆人搶著要

網紅吃一口食品放回架上　全聯家樂福怒告：不接受和解

今低溫特報範圍曝！年前恐有寒流　影響時間長「可能冷到春節」

「妹子搭捷運走光」爆尷尬　男1舉動救了她！全場讚：太貼心

太囂張！網紅鬧全聯「優酪乳喝1口」嫌太甜放回架上：不會被發現

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

長榮拍板「機師最高加薪13.5K」　春節不罷工了！今達成4點協議曝

快訊／網紅大鬧家樂福、全聯道歉了！鏡頭前2度鞠躬：對不起

吃尾牙「給店家3顆星」！女員工竟跑到桌邊「大喊名字公審」

超辣重慶老鍋插旗高雄一級戰區！老饕愛這味　試營運獲4.9星評價

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場見職缺：一堆人搶著要

網紅吃一口食品放回架上　全聯家樂福怒告：不接受和解

今低溫特報範圍曝！年前恐有寒流　影響時間長「可能冷到春節」

「妹子搭捷運走光」爆尷尬　男1舉動救了她！全場讚：太貼心

太囂張！網紅鬧全聯「優酪乳喝1口」嫌太甜放回架上：不會被發現

印度男遭殺害身分不明　警用AI「讓他復活」破案抓4嫌

快訊／賀瓏首發聲「道歉陳俊翰」！　放話《夜夜秀》不會被有心人士擊倒

快訊／名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊！2女潑液體原因曝光

快訊／台北電玩展四天狂吸36萬人次逛展　2025年檔期曝光

表弟來台還沒出全力？　周俊三：卡森斯僅發揮5成實力

長榮拍板「機師最高加薪13.5K」　春節不罷工了！今達成4點協議曝

快訊／辛納「讓2追3」打落梅總！首次叩關大滿貫決賽就抱走金盃

女子零下5度「受困纜車」懸半空中　悲喊15小時無人發現

蕾菈半年瘦12公斤！　沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」做法公開

華視總經理出爐！　劉昌德接下重擔「過往經歷曝光」

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

生活熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

LINE免費貼圖優惠！11款實用貼圖等你下載

名人運動中猝逝　醫曝3情況應立刻休息

年前恐有寒流　可能冷到春節

網紅大鬧家樂福、全聯道歉了

2024沒立春！　命理師解釋了

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」結果出爐

命理師警告：姓名有「1部首」注意了！　今年易發生意外

小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

更多熱門

相關新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一名在IG自稱詹哥的網紅「詹姆士（呈）」，到全聯、家樂福看到喜歡的餅乾、飲料，直接在賣場開封食用，不好吃就蓋上放回架上，2段超扯影片引發網友痛批。全聯與家樂福今（28日）受訪均表示，將採取法律行動且不接受和解。稍早前，詹姆士（呈）已緊急刪除相關影片、貼文。

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

網紅鬧全聯「優酪乳喝1口」放回架上：不會被發現

網紅鬧全聯「優酪乳喝1口」放回架上：不會被發現

虎尾東區扶輪社連續10年與家樂福攜手送愛

虎尾東區扶輪社連續10年與家樂福攜手送愛

王志安曝夜夜秀1用詞是歧視：這就視而不見

王志安曝夜夜秀1用詞是歧視：這就視而不見

關鍵字：

網紅道歉大鬧超市家樂福全聯

讀者迴響

熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

YTR放火認愛19萬超正女友！

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

謝京穎❤Energy書偉「文定穿超辣」

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面