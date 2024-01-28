快訊／網紅大鬧家樂福、全聯道歉了！鏡頭前2度鞠躬：對不起

記者柯振中／綜合報導

IG網紅「詹姆士（呈）」近日到全聯、家樂福大鬧，直接開封餅乾、食品，接著又塞回貨架上，氣得2大業者喊告。對此，詹姆士（呈）緊急刪文，晚間也發布了道歉影片，向全聯、家樂福及廣大網友表達歉意，同時也公開購物明細，強調拍影片當天的物品全都有結帳。

事件引起風波後，這名網紅與當天一起到場的攝影師拍了影片，向全聯、家樂福致歉，並且在影片中兩度鞠躬，同時也向廣大網友們道歉，希望能夠平息社會大眾、2大業者的怒火。

這名網紅還表示，其實當時影片中所使用的東西，全部都有結帳，也已經跟全聯、家樂福的分店聯繫過，希望大家不要再斷章取義。

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▲▼網紅大鬧全聯、家樂福，直接在賣場內拆開包裝袋食用。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）



回顧整起事件，這名網紅在IG上自稱「詹哥」，先前拍攝了大鬧全聯、家樂福的影片，教網友「吃不喜歡就放回去」，甚至還打開優酪乳直接喝起來，氣得2家業者要採取法律行動，並且絕不和解。

▼網紅其實都有買單，並非惡意拆開來吃。（圖／翻攝IG）



事件鬧大以後，這名網紅緊急刪除影片，不過仍遭到許多人嘲諷，「不要以為刪文就沒事了」、「怎麼刪影片了」、「要為自己的行為負責」，社會大眾對於脫序的行為明顯感到不滿。