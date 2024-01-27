王志安不妥協！「付出很大的代價」連累一群人：面臨生命安全威脅

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王志安不妥協！「員工個資、自家地址」被挖：面臨生命安全威脅

記者曾筠淇／綜合報導

王志安日前在《賀瓏夜夜秀》上，一句「把殘疾人士推上去，煽情的」引發許多人不滿。後來他在YouTube發布影片時，提到這件事有很多人被冒犯，他其實滿懷歉意，但是「我們現在所遭受的網暴、人肉搜索」，也對他和團隊造成生命安全的威脅。

王志安在YouTube頻道上，發布標題為「王局給所有人道歉 ｜台灣｜民進黨｜賀瓏夜夜秀｜殘障人士｜歧視｜道歉｜王局拍案20240126」的影片，提到《賀瓏夜夜秀》播出以後，民進黨就有人譴責，說他歧視，「結果在第二天的時候，我就被台灣的移民署宣布吊銷我去台灣的簽證」。

王志安說，這對他來說並不是大事，不過自認不願妥協的他，在網路上和民進黨發生一些衝突，結果這幾天在網路上，「引發了一場非常大的網暴」，他雖不知這些人從哪來的，但確實帶給他很大的麻煩，「我們公司的訊息被人公布在網上了，就是我公司地址、公司法人、公司的法人號碼，也包括公司法人的一些個人訊息」。

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王志安說，他是一個從中國離開的流亡記者，但是「所有我們公司其他的員工，都是我從中國境內找來的」，而這些員工都不是流亡者。當初這些員工雖覺得做這些事情有意義，可是卻擔心「暴露了之後怎麼辦呢？因為我們不想流亡」，他們在中國有父母、親人。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

▲王志安感嘆，「難哪，真的很難哪」。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

當時王志安向員工掛保證，「你們做幕後」，他會盡可能保護大家的個人資料，「可現在呢？現在我們的公司地址被公布，法人的個人訊息被公布，所有的員工都不敢來上班了」，導致公司運轉近乎於癱瘓，就連「我們公司的法人也正式跟我說，『王局，不好意思了，我要辭法人代表』，因為現在很多人也把他的個人訊息蒐羅出來之後放到網上，他也承擔了非常大的代價」。

王志安接著說，他這幾天忙著更換法人代表、搬公司，「與此同時，就在今天的時候，我自己住的地方也被他們公開了」。他坦言自己在《賀瓏夜夜秀》上的言論讓很多人被冒犯，他其實滿懷歉意，但是「我們現在所遭受的網暴、人肉搜索，可以說是面臨的是不折不扣的人身方面的傷害和人身方面生命安全的威脅」。

王志安對此感嘆，這原本是因為言論所導致的分歧，但卻轉化成針對個人和他們團隊生命安全的撻伐、現實生活中的威脅，「這就是我現在面臨的真實的處境，難哪，真的很難哪」。

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