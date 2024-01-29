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大票人喊抵制！賀瓏夜夜秀「最新點閱曝光」　粉絲湧入打賞

記者周亭瑋／綜合報導

節目《賀瓏夜夜秀》先前捲入諷刺身障者的風波，受到各界撻伐，主持人賀瓏在神隱6天後，也終於現身道歉。眼看大票國人砲轟喊抵制，就有網友發現，《夜夜秀》最新一集光一個晚上就有64萬觀看次數，忍不住嘲諷道「沒有業配真的太可惜了。」

▲賀瓏。（圖／翻攝自賀瓏臉書）

▲賀瓏神隱6天道歉。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

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網友在PTT貼出截圖，只見到今早7點36分為止，最新一集《賀瓏夜夜秀》的觀看次數就高達64萬6384次，且獲得4.3萬讚，這讓他忍不住開酸，「一夜64萬的點閱率，這曝光度沒有業配真的可惜了，根本沒什麼人在抵制夜夜秀吧？」

他也直呼，像是有某知名YouTuber，吸毒發表道歉還開廣告，是連點都不想點進去，所以不知道內容，只看到標題，「話說回來，接下來范琪斐跟憲哥會登場，期待下一季的夜夜秀，賀瓏真的比博恩厲害多了！大家怎麼看呢？」

▲賀瓏夜夜秀最新一集。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲截至12點11分，觀看次數已來到73.8萬了。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

對此，鄉民紛紛回應，「還好我一次都沒看過」、「被黨出征」、「一大早就上工，可憐」、「綠玻璃要心碎了」、「這兩件事不衝突」、「好強喔，一夜64萬」、「來幫推，2028堅定支持」。

另外，截至12點11分，短短15小時內，最新一集《賀瓏夜夜秀》已累積73萬8929次，按讚數更破4.7萬，不少粉絲留言、打賞幫打氣，「謝謝夜夜秀！第一次超級感謝給你們了！謝謝你們帶給我的歡樂，祝福以後夜夜秀走得長遠，繼續為台灣注入更多的聲音」、「堅強及自律是做任何事都需要擁有的東西。雖然節目引起很多爭議，但也是進步的動力。我對夜夜秀的努力表達最誠摯的敬意」、「加油夜夜秀，繼續讓台灣有更多不同的聲音能被聽見」。

▼粉絲湧入打賞。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲賀瓏夜夜秀最新一集。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲賀瓏夜夜秀最新一集。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲賀瓏夜夜秀最新一集。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

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