喊話陳律師！王志安曝「夜夜秀1用詞」100%是歧視：這種就視而不見

記者曾筠淇／綜合報導

王志安因在《賀瓏夜夜秀》上說「把殘疾人士推上去，煽情的」而挨轟歧視，他事後發布影片道歉，強調自己絕對沒有歧視的意思，他的「本意是心疼殘疾人」。不過他說，主持人口中的「支那」對中國人而言也是100%的歧視類語言，所以喊話陳俊翰，「我也希望他能夠對這樣的一個行為也能予以譴責」。

王志安在YouTube頻道上，發布標題為「王局給所有人道歉 ｜台灣｜民進黨｜賀瓏夜夜秀｜殘障人士｜歧視｜道歉｜王局拍案20240126」的影片，他起初提到自己真的無意歧視，但既然陳俊翰覺得被冒犯，自己也願意誠懇道歉。

話鋒一轉，王志安表示，陳俊翰是民進黨的立委候選人，且畢業於哈佛大學，是人權律師。他在節目中或許有冒犯到人，所以被譴責，但「我希望他（指陳俊翰）能也能夠把眼界放得更大一點」。

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▲王志安說「支那」對中國人來說也是歧視類語言。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

王志安進一步說道，他在參加《賀瓏夜夜秀》時，主持人就說「支語」、說中國人是「支那」，「但是實際上『支那』這個詞，從中國大陸人的眼光看，100%是屬於一種歧視類語言，那麼既然陳律師是一個人權律師，我也希望他能夠對這樣的一個行為，也能予以譴責」。

王志安強調，「既然保障權利，也應該保障殘障人士的權利的同時，也保障其他族群的人不被歧視」，雖然中國人在台灣會被當成外國人，「但是外國人的權利，是不是也應該得到充分的保障呢？」

王志安認為，台灣是民主、法治社會，「台灣是不是也不應該把我們這些來自於中國大陸的這種歧視性的語言，隨便的在節目中間表達，然後只表達了對某一種內容的這種譴責，對這種的就視而不見呢？我覺得這也不對」，不過這只是他對陳俊翰的期望，對方是否願意，他都不在意。