肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

▲肯德基新春限定金沙系列推出2大新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基今年新春再推金沙系列，有「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」，1月27日起開賣，首日再祭限時1天「搶金沙發財金168元」優惠，限量5000桶。

▲富貴金沙起司脆雞上還撒了帕瑪森乾酪絲。

「富貴金沙起司脆雞」把咔啦脆雞淋上金沙起司醬，再撒上帕瑪森乾酪絲，單點77元，另提供雙人、全家餐套餐組合售價254元起。

▲▼同步推出開運金沙沾醬。

「開運金沙沾醬」，用金幣造型為年節增添開運喜氣，購買薯條、雞塊、鱈魚圈圈等點心，加12元即可升級。1月27日開賣當天再祭「搶金沙發財金168元」優惠，內含4塊富貴金沙起司脆雞＋開運金沙沾醬配脆薯（中），限量5000桶。

▲達美樂攜手米其林入選餐廳「辰園」聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。（圖／業者提供，下同）

另外，達美樂也與台北喜來登大飯店辰園聯手打造新春限定「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，每組要價3888元，以整隻加勒比海野生大龍蝦、蝦仁搭配金沙起司火山，全台限量500份，目前已全數預購完畢，1月25日前開放登記候補。

▲海陸金沙起司火山披薩。

另一款期間限定的「海陸金沙起司火山披薩」是金沙起司火山搭配干貝、鮮蝦與酥脆炸雞，即日起至2月1日外帶嚐鮮價499元，2月1日至22日則外帶優惠價550元。

達美樂還同步開賣3款春節優惠組合：

「鴻運爆發套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+任選1大披薩（經典／招牌系列任選）+可可火山披薩+青花椒雞1份+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+1.25公升大可樂1瓶，特價1688元，現省1452元。

「好運旺旺套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+大披薩1個（經典／招牌系列任選）+原味烤雞翅4塊+鱈魚星星1份+蝴蝶酥3個+香烤薯球1份+1.25公升大可樂1瓶，特價1388元，現省869元。

「福氣滿滿套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+小披薩1個（經典／招牌系列任選）+地瓜薯條1份+1.25公升大可樂1瓶，特價888元，現省735元。