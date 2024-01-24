柑甜過好年！古坑公所首度跨界與北港朝天宮行銷茂谷柑

▲古坑鄉公所今日首度與「北港朝天宮」跨界合作，舉辦「古坑茂谷柑節」龍年祈福活動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

古坑鄉公所今（24）日首度與「北港朝天宮」跨界合作，結合農產、文化古蹟、年末祈福等元素，舉辦「古坑茂谷柑節」龍年祈福活動記者會。結合茂谷柑的多元風貌「貢、禮、賞」作為古坑茂谷柑節年度主軸，以「献貢」、「送禮」、「犒賞」共同重新塑造茂谷柑形象，成為禮佛參拜、拜訪親友、犒賞家人首選。

今日記者會中，首先活動將創意呈現茂谷柑「献貢」的具體鮮明形象，於貢桌擺品將以茂谷柑排列成「鮮果山」，呈現「貢」之最高精神，而呈貢祭品特別以古坑農特產品作為「花、果、饌、爵、帛」五敬獻禮，分別為花：文心蘭、果：茂谷柑、撰：茂谷柑特色產品、爵：古坑咖啡酒、帛：古坑製造手工金紙，祈佑民眾在龍年福氣滿滿，柑甜過好年。

古坑鄉茂谷柑種植面積逾200公頃，鄉公所說明，「古坑茂谷柑節-柑甜過好年」展售活動，將於1月27日至28日在古坑服務區「龍」重登場，27日與劍湖山渡假大飯店合作，開幕儀式形塑「犒賞」之精神，現場備有各種茂谷柑創意小點供來賓體驗茂谷柑的多元風味，另外結合「古坑鄉農會」的「茂谷柑咖啡雪Q餅」、「100%茂谷柑果汁」等，共同創意呈現茂谷柑多元風貌，透過茂谷柑創意加工品，為「古坑茂谷柑節」揭開序幕。

茂谷柑是農曆年喜氣的最佳代表，透過規劃於1月27日至28日09:00-16:00在首度於古坑服務區舉辦「古坑茂谷柑節-柑甜過好年」展售活動，呈現「禮」的感恩、感謝的精神。活動期間凡任一攤位累計購買滿500元，憑發票即可兌換精美禮品一份。現場更規劃民眾手作體驗，有茂谷柑清潔劑 DIY活動，將茂谷柑皮轉化為循環再利用的經濟產品，另有鹽烤茂谷柑體驗活動，則是將茂谷柑加鹽烤熟，在冷冷的冬天更添暖意。

古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉盛產茂谷柑，聞名全台，今年為鼓勵果農與相關業者精進栽培管理技術，生產高品質農產品，呼應農業部農糧署重大政策，特別推薦消費者選購「三章一Q認證」之茂谷柑產品，本活動更是優先採用符合「三章一Q認證」之鮮果，藉由「三章一Q認證」提升消費者對古坑生產之農特產品的信任，提高農民收益。

▲古坑鄉盛產茂谷柑，聞名全台，今年為鼓勵果農與相關業者精進栽培管理技術，生產高品質農產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）