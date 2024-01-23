虎科大新創團隊進軍國際展 美國自行車國手力挺

▲美國自行車國選手John Novitsky（中）看好皓準科技發展前景，現身力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學新創團隊「皓準科技股份有限公司」由經濟部領軍至拉斯維加斯代表台灣參加2024美國國際消費性電子展(CES)。皓準科技以「自行車客製化非圓形鏈盤」與美國大廠簽訂高達10份以上的試訂單和多方合作備忘錄(MOU)，為台灣新創科技邁入國際市場成功搶得敲門磚。

皓準科技為虎科大校長張信良主持的價創計畫項下成立，今年以「自行車客製化非圓形鏈盤」參展，以科技導入運動生理學，可依每位使用者身高、手臂與腿部各關節的長度與受力差異，透過團隊開發系統能即時蒐集騎乘資訊，以客製設計非圓形鏈盤，讓腳踏車騎乘更加省力，且能修正騎乘姿勢，並貼合使用者的騎乘特性，使騎乘效率最大化。

虎科大結合產官學研能量培植新創團隊，也積極支持團隊的營運能力，皓準科技自2022年成立至今接連產出「高值化PCD鑽石刀具」與「自行車使用之非圓形客製化鏈盤」，2023年成功取得經濟部「創新研發國際合作策略推動計畫」，赴美國史丹佛大學（Stanford University）進行移地訓練。

▲2024CES展現場專家騎乘自行車，體驗非圓形鏈盤與傳統鏈盤差異。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張信良指出，透過移地訓練可有效建立國際專家網絡，拓寬商業概念驗證、產品市場調查及國際商務拓展專業視野，也大幅提升新創團隊的國際市場的能見度，蓄積團隊營運發展能量。皓準科技執行長、虎科大智慧產業科技研發博士候選人王議弘表示，移地訓練包含以世界500強美商、外商及募資、財務、技術與策略市場等潛在投資對象，進行募資提案，成功找到最符合公司的「說故事（Storytelling）」方式，靈活變換市場行銷切入點成功推廣產品。

皓準科技今年代表台灣二次參展，更著重於「客製化」的開發設計，推廣個人化產品服務，也展現移地訓練品牌經營成果。王議弘指出，此次參展便實際運用訓練成果與許多公司洽談，得到更多合作機會與後續會議，如美國SpeedPro Orlando、Tyua Global INC、日本NHK Technologies與英國SportZed等公司。

▲虎科大新創團隊「皓準科技」至美國史丹佛大學移地訓練，針對不同領域投資人進行募資提案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

美國企業Symbiotic Agriculture執行長、王議弘在史丹佛大學一對一指導創業的導師John Novitsky全力相挺，看好皓準科技前景發展。John Novitsky曾連續兩屆獲美國自行車國家隊選手個人計時賽冠軍、2009年世界錦標賽自行車項冠軍，在美協助媒合自行車學者專家與皓準合作。

皓準科技致力以具學術理論之研究方法，開發高值化產品，促進台灣傳統產業轉型後的市場競爭力外，未來也將持續向國際展示能量，刷新臺灣自行車新創科技的新里程。