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雲林地區春節路況預警　台61線大貨車速限3月起調降為80公里

▲公路局今日公布雲林地區春節疏運措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲公路局今日公布雲林地區春節疏運措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部公路總局今（23）日公布雲林地區春節疏運措施，2024年春節連續假期自2月8日起至2月14日共7天，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局配合國人返鄉、出遊及走春等活動，將協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，以帶給民眾優質的用路環境。

連假期間「台3線257K~269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」、「台19線70K~71K往北港朝天宮路段」可能出現車多情形，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145縣道，避開進香車潮。

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為使雲林地區交通順暢，雲嘉南區養護工程分局於台3線及台78線重要路口建置5G智慧交控系統，自動偵測轉向量、壅塞回堵及違規逆向，利用現場高解析攝影機搭配AI影像辨識主機進行資蒐，結合「5G無線數據通訊傳輸」回傳至交控中心端並架構「多系統銜接整合應用平台」提供現場資料整合與應用。

台61線於2024年3月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，雲嘉南區養護工程分局於224K湖仔內路段建置地磅站執行重車管理，保護民眾行車安全。籲請民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。疏運措施、即時路況可至交通部公路局網站、智慧化省道即時資訊服務網及幸福公路APP。

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