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「歹兔」持「蘿蔔刀」搶銀行　斗六警創意防搶演練超吸睛

▲昨日下午斗六警分局與轄內新光銀行共同執行一場逼真又有創意的防搶演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日下午斗六警分局與轄內新光銀行共同執行一場逼真又有創意的防搶演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市雲林路新光銀行昨（23）日突然出現大批警力及吼叫聲，周圍民眾嚇得紛紛閃避，一名正要領錢的妙齡女子嚇得躲在柱子後面。仔細一看才發現是防搶演練，而且歹徒竟帶著兔耳朵持「真蘿蔔刀」不禁莞爾一笑，並表示演練相當逼真，見警率提升令人非常安心。

斗六警分局說明，有鑑於農曆春節將屆，為維護金融機構及民眾提、存款安全，並加強金融機構自衛應變能力及警方攔截圍捕勤務功能，以有效遏阻犯罪昨日下午與轄內新光銀行共同執行一場逼真又有創意的防搶演練，由平日嚴肅的2名偵查隊刑警戴上可愛兔耳，手持「真．蘿蔔刀」搶銀行，讓在場民眾均印象深刻。

▲昨日下午斗六警分局與轄內新光銀行共同執行一場逼真又有創意的防搶演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2名偵查隊刑警戴上可愛兔耳，手持「真．蘿蔔刀」搶銀行，讓在場民眾均印象深刻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2名刑警變身成搶銀行的「歹兔」，大喊搶劫並拿出槍及插有蘿蔔的玩具刀喝令行員交付現金。斗六分局勤指中心接獲銀行警鈴通報後，立即派員前往現場處理及採證，並以無線電通報線上巡邏員警進行攔截圍捕，線上警力趕赴現場後，當場制伏其中1名歹兔，而另1名同夥則趁機駕車逃逸，線上快打警力立即進行圍捕包抄，最後終於在斗六市西平路與明德北路口旁，將該名逃逸搶匪攔截後逮捕。

其演練過程相當熟練而逼真，讓路過民眾還紛紛探頭看究竟發生了什麼事，以為真的發生搶案，幸好只是警方在進行演練，並給予警方大力的支持。警方表示，本次防搶演練除了講求逼真外，為避免民眾誤以為是真的搶案，特別將蘿蔔裝在玩具武士刀前，變成「真的蘿蔔刀」，讓防搶演練也變得別有特色及創意。

分局長黃念生表示，2024年加強重要節日安全維護工作執行期程自2月1日22時起至2月15日24時止，為期15日，農曆年節將至，金融機構易成歹徒覬覦目標，本分局已要求所有分駐派出所加強各金融機構巡邏、守望等安全維護勤務，並針對各金融機構外之人、車加強盤查及錄影，以遏止各類案件發生；另民眾提領大量現金，可向分局或當地派出所申請警察護鈔，以保護民眾領款之安全。籲請民眾隨時注意身邊可疑人、事、物，若發現可疑，請立即撥打110報案專線，共同打擊犯罪，維護地方良好治安。

▲昨日下午斗六警分局與轄內新光銀行共同執行一場逼真又有創意的防搶演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲1名歹兔同夥則趁機駕車逃逸，線上快打警力立即進行圍捕包抄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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關鍵字：

防搶演練雲林斗六警分局斗六市

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