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日本今冬最強寒流！石川強震災區將降大雪　恐壓垮受損建物

▲▼強震至今一周，日本石川縣珠洲市7日降下大雪，皚皚白雪覆蓋建築物，恐壓垮其他尚未倒塌的建築物。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣強震後，珠洲市7日就曾經降下大雪。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本石川縣元旦發生強震後今天屆滿3週，氣象廳預測入冬最強寒流將在明天抵達日本，包含災區在內的地區23日至25日可能降下大雪，並呼籲當地民眾注意雪崩等狀況。

綜合日本放送協會（NHK）、日本每日放送（MBS）報導，氣象廳表示，日本海的低氣壓明天預料一邊發展一邊往北海道附近移動，而攝氏零下40度的入冬最強冷空氣預料明天起至25日，將陸續流入中國地區、近畿地區、北陸地區上空約5500公尺處。

氣象廳預測，加上冬季型態氣壓分布增強影響，包含元旦的強震災區在內，東日本地區與西日本地區以日本海為主的山區、平地等，從23日至25日料將降下大雪。

▲▼日本石川縣能登半島在強震後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣能登半島災區降雪。（圖／達志影像／美聯社）

截至24日上午的24小時預估降雪量，新潟縣、北陸地區的山區預料達60至80公分；近畿地區的山區預料達40至60公分；北陸地區的平地預料達30至50公分；新潟縣、石川縣的平地則預估達20公分至40公分。

截至25日上午的24小時預估降雪量料將比24日更多。新潟縣的山區預料達70至100公分；北陸地區的山區則預估達60至80公分；近畿地區山區預料達40至60公分；新潟縣及北陸地區的平地預料達30至50公分；而石川縣平地預估達20至40公分。

另外，北陸地區外海為主的區域，預計將出現伴隨雪的強風，並可能引發大浪，氣象廳因此呼籲民眾留意積雪、路面結冰對交通的影響，並注意雪崩、強風等狀況。

而因能登半島地震受損的建築物，可能因為積雪的重量而倒塌，氣象廳也呼籲當地民眾必須留意。

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