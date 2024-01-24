日本銀行按兵不動　維持超寬鬆貨幣政策

▲日銀總裁植田和男表示，極度寬鬆金融環境暫時會繼續下去。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）23日維持標誌性的超寬鬆貨幣政策，儘管日本貨幣政策轉向的市場揣測升高。

法新社報導，日銀23日結束為期兩天的政策會議，委員會成員決議維持短期利率為負值，並且維持10年期公債殖利率波動區間不變。

分析人士曾預測，日本銀行23日將維持目前的貨幣政策，部分原因是避免在元旦的強震後造成進一步混亂。這場地震在日本中部造成至少233人死亡。

但巿場也預測日銀總裁植田和男終將取消長期實施的超寬鬆政策，經濟學家認為這種政策難以為繼。

宣布維持當前貨幣政策後，植田和男表示，近期內不會改弦更張。

植田和男告訴記者：「即使…假設取消負利率，我們可以說，極度寬鬆金融環境暫時會繼續下去。」

植田和男說，實現中央銀行長期以來的目標，即維持通膨率2%的可能性「繼續逐漸增加」。

根據19日公布的數據顯示，扣除生鮮食品後，日本去年12月的通膨率已放緩至2.3%。

日銀認為，這種增長是由能源成本上升在內的暫時性因素驅動，相反地，日銀希望看到通膨由需求和工資上漲推動的「良性循環」。

另外，日銀23日也將2024財政年度的通膨率預測從2.8%下修至2.4%。