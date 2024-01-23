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天池山莊、玉山主峰線積雪　上山記得備「雪季三寶」

▲玉山主峰風口段現場積雪與結冰情況。（圖／山友提供，翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉山主峰風口段現場積雪與結冰情況。（圖／山友提供，翻攝「玉山國家公園」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

大陸冷氣團來襲，氣溫驟降且高山水氣充足，仁愛鄉天池山莊於今日凌晨下雪，林業及自然保育署南投分署提醒山友前往天池山莊、攀登奇萊南峰和南華山時，記得攜帶「雪季三寶」─冰爪、冰斧（或登山杖）和岩盔及備足夠禦寒衣物，以維護自身安全。

林業保育署南投分署指出，山區天候變化快速，尤其在冬季，建議登山都需要準備冰爪、硬底鞋、冰斧、頭盔、鉤環、安全繩等雪攀裝備，也需先學習操作及使用方法，以免真的遇到降雪時來不及應對、造成山域事故；本次寒流將持續數日，登山前也應留意能高越嶺國家步道狀況，以作好事前準備，相關訊息公告於天池山莊網站（http://tconline.forest.gov.tw/）。

▲玉山國家公園管理處提醒山友冒雪登山時風險要評估、裝備不可少。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉山國家公園管理處提醒山友冒雪登山時風險要評估、裝備不可少。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉山園區方面，排雲山莊在今日清晨5點有間歇性降雪，有山友於中午左右回報管理處：玉山主峰步道風口段積雪約5至10公分，海拔較低的塔塔加遊憩區早上7時也有下間歇性冰霰，下午則暫時停止；玉管處提醒山友和遊客注意以下事項：

▲▼天池山莊下雪，林業及自然保育署南投分署提醒山友登頂攜帶「雪季三寶」，並注意行走安全。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼天池山莊下雪，林業及自然保育署南投分署提醒山友登頂攜帶「雪季三寶」，並注意行走安全。（圖／記者高堂堯攝）

▲天池山莊下雪，林業及自然保育署南投分署提醒山友登頂攜帶「雪季三寶」，並注意行走安全。（圖／記者高堂堯攝）

開車至新中橫塔塔加地區或台20線臨105便道梅山至埡口路段，請注意地面結霜或結冰情況，尤其是清晨氣溫較低時刻，應小心慢行以防打滑失控，或準備雪鏈，並隨時注意公路局最新道路管制公告；雖然目前還沒達到雪季管制措施的程度，但高海拔步道（例如玉山主峰線）仍有結冰、積雪情況，請山友備妥雪地裝備，如冰爪、冰斧、頭盔，無雪地裝備或未使用過雪地裝備者請勿貿然進行登山行程，玉山園區海拔稍低處（如塔塔加及天池遊憩區等一般步道）也因降雨步道溼滑，民眾也要留心步伐。

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