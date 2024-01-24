日本經濟代表團訪中　擬要求撤銷「水產品禁令」

▲北京當局全面禁止日本水產品進口。（示意圖／路透）

文／中央社

時隔4年，日本經濟代表團於23日至26日訪問中國並與官方會談，預計將要求中方撤銷針對日本水產品的暫停進口措施。

共同社22日報導，日中經濟協會和經團聯、日本商工會議所等日本經濟代表團23日至26日訪問北京，受COVID-19疫情影響，這是近4年零4個月首次訪問中國，此行能否帶動兩國關係的改善將是關注焦點。

日方約180人參加，團長由日中經協會長進藤孝生（日本製鐵董事長）擔任，日方爭取能與中國國家主席習近平和國務院總理李強會談。

報導說，預計日本經濟代表團將與中方協商有關撤銷針對日本水產品的暫停進口措施的問題，並確認就去碳化展開合作。

此外，代表團最高顧問、經團聯會長十倉雅和18日在記者會上表示，將要求中方在運用修改後的「反間諜法」時提高透明度，並恢復疫情前的短期逗留免簽證措施。

中國為反制日本福島第一核電廠的「核處理水」排海，去年8月底開始全面停止日本水產品輸入。

觀察者網報導，去年10月，中國海關總署的貿易統計數據顯示，中國從日本進口的水產品總額僅為人民幣240萬元（下同，約新台幣1056萬元），較2022年10月的3.2579億元，減少99.3%。