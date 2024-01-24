台人赴日旅遊花費曝　達人：你是拉高或拉低平均？

▲日本櫻花季將登場，總吸引許多外國遊客飛到日本賞櫻。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧分享，台灣朋友去日本一次旅程花費約為18萬8000日幣（約新台幣4萬1360元），你是拉高還是拉低平均呢？

林氏璧近日在臉書發文，分享日本國土交通省觀光廳的統計，2023年訪日外國人達2506.6萬人次，恢復到疫情前約8成，台灣旅客消費7786億日圓居冠，再來是中國7599億日圓（14.4%）、韓國7444億日圓（14.1%）、美國6062億日圓（11.5%）、香港4795億日圓（9.1%）。

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▼2023年和2019年訪日外國人旅行消費額。（點圖可放大／翻攝日本國土交通省觀光廳）



林氏璧說，訪日外國人平均每人的旅行支出為21萬2000日圓，這比2019年增加了33.8％；台灣人的平均花費較低，約為18萬8000日幣（約新台幣4萬1360元），這比2019年增加了58.9%。

林氏璧指出，台灣人去日本旅遊平均花費，比其他多數國家低有個主要原因，「我們去平均會玩6.9天，但歐美國家多半是10多天，中國也達16.1天。」

林氏璧表示，台灣朋友去日本一趟旅程花費約新台幣4萬1360元，你是拉高還是拉低平均呢？對此，許多網友留言，「看來我是拉高平均的」、「聖誕節去光機加酒就超過平均了」、「我大概超過2倍吧」、「我拉低不少XD」、「拉低，我去一次日本通常總花費不到35K。」

▼即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

