　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人赴日旅遊花費曝　達人：你是拉高或拉低平均？

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本櫻花季將登場，總吸引許多外國遊客飛到日本賞櫻。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧分享，台灣朋友去日本一次旅程花費約為18萬8000日幣（約新台幣4萬1360元），你是拉高還是拉低平均呢？

林氏璧近日在臉書發文，分享日本國土交通省觀光廳的統計，2023年訪日外國人達2506.6萬人次，恢復到疫情前約8成，台灣旅客消費7786億日圓居冠，再來是中國7599億日圓（14.4%）、韓國7444億日圓（14.1%）、美國6062億日圓（11.5%）、香港4795億日圓（9.1%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼2023年和2019年訪日外國人旅行消費額。（點圖可放大／翻攝日本國土交通省觀光廳）

台人赴日旅遊花費。（圖／翻攝日本國土交通省觀光廳）

林氏璧說，訪日外國人平均每人的旅行支出為21萬2000日圓，這比2019年增加了33.8％；台灣人的平均花費較低，約為18萬8000日幣（約新台幣4萬1360元），這比2019年增加了58.9%。

林氏璧指出，台灣人去日本旅遊平均花費，比其他多數國家低有個主要原因，「我們去平均會玩6.9天，但歐美國家多半是10多天，中國也達16.1天。」

林氏璧表示，台灣朋友去日本一趟旅程花費約新台幣4萬1360元，你是拉高還是拉低平均呢？對此，許多網友留言，「看來我是拉高平均的」、「聖誕節去光機加酒就超過平均了」、「我大概超過2倍吧」、「我拉低不少XD」、「拉低，我去一次日本通常總花費不到35K。」

▼即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

ET快訊
再冷一天！　下波變天時間曝
紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目
快訊／樂天簽回27歲外野手！　陳禹勳沒來開訓恐難續留
導演開罵《賀瓏夜夜秀》！身障律師被虧「全場卻笑了」：憑什麼
「雪白合歡山」今早美景曝　排隊上山車潮更多了
Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕　認沒聽懂：他說的竟是
華碩女工程師提離職：我要接家業　真實身分讓主管沉默了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《賀瓏夜夜秀》被抵制拒看！　台大醫轟「噁心節目」

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波冷空氣接力

「雪白合歡山」今早美景曝　排隊上山車潮更多了

再冷一天！　下波變天時間曝

公館2大名店互槓！　「十大必吃拉麵」遭控廢油塞爆化糞池

台人赴日旅遊花費曝　達人：你是拉高或拉低平均？

6000元現金剩8天可領！　領取方式一次看

高鐵讓座給抱嬰爸媽！醫「腳剛開刀」台北要站到高雄　下秒遇暖男

低溫假一次看！　全台4縣市3區1鄉多校停止上班課

周子瑜泡湯泳裝價格曝光！　《單身即地獄3》慧善也穿過

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

陽明山鞍部0600，氣溫約0.2度雨夾雪，累積約1cm。

《賀瓏夜夜秀》被抵制拒看！　台大醫轟「噁心節目」

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波冷空氣接力

「雪白合歡山」今早美景曝　排隊上山車潮更多了

再冷一天！　下波變天時間曝

公館2大名店互槓！　「十大必吃拉麵」遭控廢油塞爆化糞池

台人赴日旅遊花費曝　達人：你是拉高或拉低平均？

6000元現金剩8天可領！　領取方式一次看

高鐵讓座給抱嬰爸媽！醫「腳剛開刀」台北要站到高雄　下秒遇暖男

低溫假一次看！　全台4縣市3區1鄉多校停止上班課

周子瑜泡湯泳裝價格曝光！　《單身即地獄3》慧善也穿過

台積電跌2元至626　台股漲30點至17900

中遊客鬧場逼英鋼琴家刪直播片　害艾爾頓強捐的鋼琴被封了

首購買房不兩難　啦啦隊女神首推高雄市心KS1

《賀瓏夜夜秀》被抵制拒看！　台大醫轟「噁心節目」

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波冷空氣接力

屋主烹煮食物去睡覺　冒白煙警報器大響！鄰居急求助119　

IU新歌「和V結局太悲傷」！　外國粉絲爆氣丟圖…看完MV的都笑了

送給自己一份禮物／告別政壇潛心學佛　擁抱四期教育

高雄一家5口命案！2幼子死前做出「最後掙扎」　明將解剖釐清

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目標

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

今晨6.8℃！寒流還捨不得走　全台低溫特報凍番薯

吃橡皮筋喊好吃？館長盲吃嘆：以為我弱智嗎

周子瑜泡湯泳裝價格曝光！　她也穿過

寒流狂襲「急凍4.6度」全台92人命危

彩虹爺爺「不住在眷村」...租鐵皮屋夢中離世

訕笑身障者　賀瓏夜夜秀製作人道歉了

日尻2槍要減少頻率嗎？最美博士點出關鍵

更多熱門

相關新聞

日本銀行維持超寬鬆貨幣政策

日本銀行維持超寬鬆貨幣政策

日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）23日維持標誌性的超寬鬆貨幣政策，儘管日本貨幣政策轉向的市場揣測升高。

日料師傅欲打客　明日花綺羅提油救火

日料師傅欲打客　明日花綺羅提油救火

台女滑雪遭撞破相縫7針！肇事港女落跑被肉搜

台女滑雪遭撞破相縫7針！肇事港女落跑被肉搜

日本3條新幹線多段「全天停駛」確認電線垂落

日本3條新幹線多段「全天停駛」確認電線垂落

韓水產市場深夜大火　燒到「只剩骨架」

韓水產市場深夜大火　燒到「只剩骨架」

關鍵字：

日本林氏璧日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面