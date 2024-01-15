寒假打工慎防求職陷阱　牢記「三備七不」口訣遠離詐騙

▲掌握「三備七不」原則，謹慎小心保護個資。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

寒假將屆又正逢農曆過年，許多青年學子會趁寒假打工，市長高虹安提醒，求職時除挑選合法公司和安全的工作環境外，務必選擇合法的求職管道或媒介，此外，請掌握「三備七不」原則，謹慎小心保護個資以及人身安全，打工才有保障。

高市長進一步指出，求職詐騙方式多元，經常透過臉書社團等管道，釋出輕鬆工作或高薪打工的訊息吸引求職者。為保障就業安全，在面試之前，可事先做好「三備原則」，包括蒐集應徵公司資料、告知親友面試地點或請親友陪同、檢視職缺資訊是否合理屬實；應徵時也要留意「七不原則」，即不繳錢、不購買、不辦卡、證件不離身、不簽訂不明契約、不食用不明飲料或食物、不從事非法工作。

勞工處長黃錦源表示，今年基本工資調升，對於按月計酬勞工，月薪不得低於27,470元，按時計酬者，時薪不得低於183元。過年期間各行業人力需求大增，雇主刊登徵才廣告時月薪未達4萬元之職缺，應公開揭示金額或薪資範圍，且工讀生的勞動條件與一般勞工均適用勞動基準法。

勞工處提醒，青年學子們需透過合法的求職管道尋找工作，面試前要先查詢公司是否有合法登記，針對不合常理高薪的職缺，也要提高警覺，避免受騙上當，在求職面試時，要讓家人知道前往面試的地點，以確保求職過程平安順利。有任何勞工權益或就業問題，歡迎於上班時間洽詢勞工處，電話 (03)532-4900。