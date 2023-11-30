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竹市首辦「青年創新職涯嘉年華」 12／3感受青年活力

▲青年創新職涯嘉年華」，將於12月3日登場。（圖／新竹市政府提供）

▲青年創新職涯嘉年華」，將於12月3日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

鼓勵青年開創多元創新職涯，提升多元競爭力！新竹市政府今年首辦「青年創新職涯嘉年華」，將於12月3日上午10時在北大公園盛大登場。新竹市長高虹安表示，此次活動相當豐富，不僅邀請眾多新竹在地創業店家設立市集攤位，更有一系列的精采音樂表演、創業分享座談會及DIY體驗，還有獨家贈禮小活動，民眾只要在活動當日領取兌換券，即可於市集攤位兌換小禮物乙份（數量有限，送完為止），邀請市民朋友邊吃美食邊看表演，共同感受竹市的青年活力。

高虹安表示，市府團隊積極落實「青年活力」施政藍圖，今年首創推動青年公共參與及公民培力計畫、直播及Podcast系列課程等活動，讓青年朋友適才適所、發光發熱；更於本週日首度辦理「青年創新職涯嘉年華」，將邀請伯爵白及桑尼樂團、青年社團劇團帶來精采演出，現場也有在地創業店家市集攤位、免費DIY體驗與新竹青年創業家分享會等活動，提供竹市青年朋友一展長才的舞台，充分展現青年的多元樣貌和活力。

勞工處長黃錦源表示，感謝勞動部勞動力發展署桃竹苗分署支持此活動，期待透過舉辦大型嘉年華活動，培育青年創新多元職涯，促進青年創業與就業，勞工處與賈桃樂學習主題館也將在現場提供青年就業及創業諮詢服務，對青年創業有興趣的民眾千萬不要錯過。

黃處長提到，此次活動也邀請竹市高人氣的MIKI兒童街舞工作室帶來動感的街舞表演，該工作室負責人同時也是竹市青年委員莊博文，莊委員表示，感謝市府給予青年發揮所長的表演舞台，期許未來可以多辦理相關類型的活動，為竹市注入更多青年活力。

勞工處表示，「2023青年創新職涯嘉年華」將於12月3日上午10時至下午4時在新竹北大公園盛大展開，當日集結竹市職訓學員及在地業者設攤，包含安雅美學工作室、幸運草手作烘焙、良咖啡、水豚麥胖、Mus烘焙坊工作室、茂昌草本茶、藍坊小築（珠）、Layla Bear手作坊、玉芬花藝設計多肉植物、YL Candle Studio等店家，呈現最具在地特色的美食與產品；現場還有免費領取兌換券贈小禮物活動，將於活動當日11:00及13:00二場次發放免費兌換券，可憑券於市集任一攤位兌換小禮物1份，每場次200份，兌完為止，歡迎市民朋友踴躍參加，給予青年朋友們大力支持。

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