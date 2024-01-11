全面提升青年業務　竹市府勞工處青年發展科2.0升級揭牌

▲「青年發展科」2.0揭牌活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

重視青年從公務體制做起！新竹市政府勞工處「青年事務與勞工福利科」於108年正式更名「青年發展科」，為擴大推動青年發展核心業務，完善青年委員會運作模式，全面提升青年業務，今(11)日於身心障礙者就業綜合大樓辦理「青年發展科」2.0揭牌活動。新竹市長高虹安表示，透過青年專責單位升級服務，鼓勵青年更多元發展，展現市府打造友善青年共好環境的決心。

高虹安指出，竹市是全台數一數二年輕的城市，青年是創新活力的來源，關注青年事務與提供青年公共參與是市府重要政見之一，也是民眾關心的事情，今日青年發展科2.0揭牌，希望透過充實專業人力及服務量能提升，並因應國際永續發展的趨勢，透過不同政策投入與推動，為竹市帶來積極轉變，打造更繁榮、更活力的城市。

高虹安說明，今年將擴大竹竹苗青年交流，拓展新竹縣、苗栗縣青年事務交流與合作，激發更多創新創意，首場跨縣市青年交流活動擇訂於4月上旬，以「青年創業」為主題，舉辦座談會，由各縣市推派青年，分享創業歷程，互相取經。未來預計每半年舉辦一次竹竹苗青年委員交流，互相邀請跨縣市青年參加。

勞工處長黃錦源表示，在市府積極運作下，讓青年發展科逐步完善青年委員會運作，編制從3位，成長為6位正式人員的編制，辦公場域也從2樓的一角搬遷至4樓的專屬辦公室，提供青年朋友的獨立空間，培育在地青年職人的軟實力及實踐力。

黃錦源指出，青年發展科持續辦理青年職涯培育相關活動，增加青年論壇場次，鼓勵透過交流平台激盪創意，同時也將規劃青年創新職涯嘉年華、PODCAST節目及青年就業職涯知能節目計畫等，經費逾600萬元；並持續增加青年公共參與及公民培力計畫場次，讓更多青年有參與公共事務的機會。另結合產發處「新創動能辦公室」職業探索培養、創業詢問，真正做到跨處服務。

黃錦源說明，市府規劃「青年活力」施政藍圖，首創推動「青年公共參與及公民培力計畫」，辦理公共議題走讀及市政參訪、外縣市青諮交流、公民培力工作坊及公共參與研習營等活動，致力擴大青年公共參與，為竹市政策藍圖注入更多能量，讓市政服務更貼近青年及市民的需求。

勞工處表示，今日同時也是勞工處進駐身心障礙者就業綜合大樓滿2周年的日子，勞工處致力推動各項身心障礙就業服務工作，包括職業重建一條龍、庇護性就業、支持性就業等，提供身心障礙者溫暖關懷與專業服務，未來將與青年發展工作並進，積極服務就業，維護勞工工作條件、良善勞雇關係，宣導工作安全衛生、工作與生活平衡。