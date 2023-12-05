守護外籍漁工溫暖過冬　竹市府贈禦寒物品

▲勞工處長與移工開心合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暖心關懷外籍漁工！新竹市政府日前在南寮旅客服務中心舉辦外籍漁工寒冬送暖活動，現場提供外籍漁工免費理髮服務，贈送外套、棉被及帽子，並請回教長老祈福工作平安，使外籍漁工感受到市府的溫暖與關懷。

新竹市長高虹安表示，目前有143名外籍漁工在新竹籍漁船工作，其中印尼籍佔大多數，且多有伊斯蘭宗教信仰。為了加強照顧外籍漁工的工作生活，市府於舊漁會周邊環境改善工程中，增設男女分流的小淨室與禮拜室，使外籍漁工在外工作也能實踐宗教信仰，滿足多元宗教文化的需求，漁港管理所也將增設淋浴間與廁所，使漁工靠岸休息時可使用。

勞工處長黃錦源表示，外籍漁工遠離家鄉來台從事漁業，長時間在海上工作生活，無法定期修剪頭髮、整理容貌。市府為照顧漁工在海上寒冬工作的辛苦，自104年起連續多年舉辦外籍漁工寒冬送暖活動，贈送禦寒物品，並提供免費理髮服務。外籍漁工經常在海上惡劣的天氣條件下長時間工作，所以今年特別邀請回教長老以可蘭經祈福，祝福外籍漁工出海工作平安。

新竹區漁會總幹事童錦杰也特地到活動會場給外籍漁工加油打氣，感謝他們對新竹漁業的付出，有他們的貢獻才能一同創造出豐碩的漁獲。

印尼籍回教長老曼順特別從桃園來南寮漁港為教徒祈福，他表示，覺得活動非常有意義，這是他第一次來南寮漁港，也是第一次為漁工祈福，看到家鄉的同胞在新竹順利工作，新竹市政府貼心照顧漁工讓他很感動。

「能來新竹工作真是太好了！」去年剛來新竹工作的印尼漁工多飛表示，他來自印尼的一個小島村莊，日常生活主要依賴捕魚，鮮少有機會進入大都市。由於宗教信仰的原因，他通常只選擇由男性理髮師剪髮。雖然他對於竹市理髮店感到好奇，但出於宗教及文化的考量，他並未踏入過。此次市府舉辦的活動讓他感到非常開心，因為現場男性理髮師讓他可以放心理髮。此外，活動中還有回教長老的祈福，讓他感到安心。大家一同唱起印尼的家鄉歌曲，享用薑黃飯，這一切讓他感受到如同過年般的歡樂氣氛。

勞工處表示，竹市作為多元化且友善的城市，在11月3日由駐台北印尼經濟貿易代表處舉辦的全國移工業務聯繫會議上，代表處特別頒發感謝獎牌，表彰市府對印尼移工的持續關心和照護。市府對移工的支援包括定期訪問，以了解他們的生活情況；組織各式活動豐富移工的休閒時光；提供慰問金，以及幫助解決雇主和移工之間可能出現的各種問題，如勞動契約的更改、稅務諮詢，以及出境前的必要驗證等服務。

勞工處呼籲市民朋友，友善對待外國移工，如有聘僱外國人工作相關疑義，可撥打市民服務專線1999洽詢或請電洽勞工處勞動條件科（03-5324900分機610~612）。