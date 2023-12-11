竹市聖誕暖心市集登場　打造多元共融幸福城市

▲新竹市政府支持三家庇護工場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市是一個溫暖的幸福城市，在這感恩的季節裡，新竹市政府今年首辦「溫馨職涯愛相隨－身障就業聖誕情」市集，(9)日於竹市身心障礙者就業綜合大樓熱鬧登場，竹市府發言人徐千晴也到場與親子們共同擔任一日小小公益職人，以行動支持身障者，攜手打造多元共融的幸福城市。

徐千晴表示，打造「多元參與、幸福共融」城市，是高虹安市長的施政目標之一，三家庇護工場現場販售許多溫馨好禮，包含喜憨兒烘焙餐廳的手工蔓越莓餅乾嚴選食材製作，讓市民朋友感受到憨兒們手心的溫度；慢飛兒庇護工場的梨山烏龍茶，口感甘醇且帶熟果香，讓民眾冬季聖誕時節暖心暖胃，以及竹夢園-希望工坊提供的健康手工香皂，小職人們也向庇護員工們學習如何介紹手工香皂的功能，讓孩子度過一個充實又有意義的週末，也歡迎市民朋友們多加支持庇護工場的真心良品，將這份溫暖傳遞至竹市的各個角落。

勞工處長黃錦源表示，全日活動在親子提琴演奏中開啟下午溫馨時光，喜憨兒烘焙餐廳的冠宇第一次參與公開活動，之前沒有相關經驗的他，在黃店長的陪伴下，娓娓道出聖誕禮盒的特色，獲得眾人鼓掌加油；相談一室準備的「草莓甜心杯子蛋糕親子DIY」活動，則是讓小小職人體驗創意點心師傅的工作，孩子們在師傅的指導下發揮創意，完成專屬自己的作品；玄奘大學設計「未來城市過聖誕親子共創工作坊」，培養孩子概念思考和發表能力，經由親子一起腦力激盪與實際操作增進感情。

黃錦源說明，新竹市身心障礙者就業綜合大樓秉持「永續」、「友善」、「科技與創新」理念，做到「市場化」、「機構化」、「社區化」，包括輔導三家庇護工場規劃多元庇護性的就業職場環境，經由職業輔導評量、職務再設計與就業服務員專業支持，協助身心障礙者適性進入就業職場，透過今日活動培養孩子正向思考、平權尊重和探索職涯，促進友善身心障礙者就業環境，共度充實的幸福時光。

勞工處表示，今日參與工作坊的瑄瑄與恩恩體驗庇護工場小小職人職務。瑄瑄爸爸說，可以跟女兒一起討論感覺很棒，過程中發現孩子有更多的思考及探索能力創意無限，令爸媽驚豔。

勞工處表示，現場還有魔術表演、新竹郵局聖誕明信片傳真情、毛寶貝偵蒐犬相見歡、職前義剪等多元活動，有些民眾是首次走進新竹市身心障礙者就業綜合大樓，感受到市府與庇護工場的用心，以及市民朋友們響應公益的溫暖，直呼是最暖心的聖誕市集。

勞工處補充，市府持續推動身心障礙者的就業平權，未來還有職涯探索、職業訓練、職業體驗、就業徵才等相關活動，歡迎民眾至新竹市政府勞工處臉書紛絲專頁查詢，勞工處也將於12月14日（四）上午10時至下午2時，在竹市身心障礙者就業綜合大樓舉辦「歲末感恩聯合徵才」活動，歡迎身心障礙者、轉職、二度就業、中高齡與社會新鮮人，前來諮詢與求職。