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竹市青委至中市參訪　促進跨域合作、共創青年影響力

▲新竹市政府積極推動跨區青年合作。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府積極推動跨區青年合作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動跨區青年合作，日前由勞工處長黃錦源率領市府團隊及竹市青年委員約40人，前往參訪台中市政府研究發展考核委員會，以及審計新村等青創基地，開啟跨區域交流。市長高虹安表示，市府重視青年公共參與，期盼透過跨縣市交流實地參訪，不僅讓青年朋友們汲取不同經驗與全新視野，更能拓展青年事務交流與合作，激發更多創新創意，並蒐集當前關注的社會議題，作為未來推動青年相關事務的參考。

高市長指出，竹市是全台數一數二年輕的城市，青年朋友更是創新活力的來源，市府團隊積極落實「青年活力」施政藍圖，藉由此次參訪活動，拓展青年朋友視野並提升公共事務參與能量，青年事務專責單位的交流學習，讓青委們更加認識青年對於公共政策推動的重要性，盼未來與台中市在青年議題上，能有更多跨領域合作機會，攜手為青年創造更友善環境，推動城市創新與進步。

黃處長表示，此次參訪成員包含竹市青年代表13位，及市長室、秘書室、行政處、勞工處、教育處、產業發展處、文化局、城市行銷處及都發處等市府團隊共40人。黃處長說，台中市政府「青年事務諮詢委員會」廣納100位有想法、有抱負及勇於挑戰的熱血青年代表，為全台規模最大的青諮組織，和竹市青年事務委員會同樣以議題將委員分組、聚焦討論。針對青年委員會運作，有許多可以學習、借鏡之處，未來兩市將持續互動交流，促進青年代表情誼。

竹市第二屆青年委員林姿秀表示，感謝市府的用心，任期屆滿前還可以參與這麼有意義的活動，透過跨域交流和台中市青年委員們建立友誼，分享彼此經驗與見解，未來即使卸下青委的角色，仍會繼續推動青年公共參與任務。此次來到台中，對「第四市場」參訪地點印象深刻，原是幾乎被拆除的傳統市場，在第四市場團隊進駐之下，充滿青年文化及豐富特色，期待竹市能打造類似場域，讓青年能量獲得展現。

創新創業組青年委員趙若芸表示，此次參訪人氣打卡點審計新村，從過去審計處的員工宿舍成功轉型成為文青小店手作市集，對於有志創業的青年朋友來說，提供了資源豐富的環境，讓創業者們能發揮創意，同時促進就業機會。感謝勞工處辦理青年交流活動，透過台中市政府勞工局專人解說，了解當地政府如何活用舊建築並帶動地方發展，激發了自己對於本地青年創新事務的新想法。

黃處長說明，根據「ETtoday民調雲」調查結果顯示，市府擴大青年公共參與，獲得高達6成6以上市民朋友肯定支持，未來將持續增加廣度及深度，結合跨縣市平台，積極推動跨域青年交流，並持續推動青年公共參與及公民培力計畫，辦理公共議題走讀及市政參訪、外縣市青諮交流、公民培力工作坊及公共參與研習營等活動，擴大青年公共參與，為竹市政策藍圖注入更多能量，讓市政服務更貼近青年及市民的需求。

此次青年業務交流活動，竹市府勞工處長黃錦源、市長室主任褚映汝、台中市政府研考會主委劉彥澧、研考會專門委員周憲民、勞工局專門委員陳小菲、新聞局副局長廖烱志皆出席與青諮委員們交換意見，現場氣氛熱絡。聖誕節將至，青年發展科陳毅璇科長更特別盛裝巧扮聖誕老人，利用回程和青年委員們針對活動簡報及參訪內容等進行趣味有獎徵答，讓大家印象深刻，滿載而歸。

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