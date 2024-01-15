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「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因

「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因。（圖／翻攝自Instagram）

▲正妹囚犯照本尊現身。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名被控輕率駕駛罪(Reckless driving)的正妹，因為外型亮麗，讓她的女囚照曝光後意外在網路上爆紅，還有許多網友好奇她的身分，近來本尊終於現身，再度引發討論。

來自維吉尼亞州的27歲女子維羅妮卡(Veronica Koval)，2023年5月18日被控犯下輕率駕駛罪， 她認罪後，被判處10天刑期，並勒令支付美元750元（約台幣2.3萬元）罰款、吊銷駕照30天。

維羅妮卡的囚犯照在IG分享正妹女囚社團曝光後，亮麗外型意外引發討論。許多網友表示，「她有夠正，有人能神出她的IG嗎」、「她長得好像模特兒」、「模特兒經紀公司一定要把她簽下來」、「放開那個女孩，她的拍攝工作要遲到了」，還有許多網友認為她長相神似超模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)。

囚犯照意外爆紅後，維羅妮卡的身分也終於曝光，身為醫療美容技術人員的她留言回覆大家，當天她之所以駕車違規，是因為她在上班前趕著衝去星巴克買咖啡。雖然很多網友稱讚她的美貌，也有部分網友對她進行人身攻擊，她也留言回應，希望大家不要故意用惡言傷害她的感情。

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