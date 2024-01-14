美國代表團抵台灣訪問3天　外交部證實：明天與蔡英文會面

▲外交部北美司司長王良玉（左一）代表外交部在機場歡迎海德利（右二）、羅森柏格（左二）訪台。孫曉雅（右一）也前往迎接。（圖／外交部）



記者許力方／台北報導

2024總統大選落幕，美國政府循例在選後指派資深代表團、以私人身分訪台，美國在台協會（AIT）指出，前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）於今晚陸續抵達台北，AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）一同隨行，但並未發表談話，將於明天（15日）與台灣政治領袖會面，外交部證實，代表團在台3天期間將晉見蔡英文總統及政府高層。



外交部發布新聞稿指出，美國代表團將於1月15日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申我們長久以來對台海和平穩定的關切。

▲王良玉（左）代表外交部在機場歡迎史坦柏格訪台。



代表團14日至16日訪台在台期間將晉見蔡英文總統、拜會我國政府高層及各界政治領袖，除祝賀我國順利完成民主選舉，也將與我方就台美各項重要議題及未來展望深入交換意見。

根據了解，史坦柏格今天傍晚率先從新加坡搭乘長榮航空BR226班機抵台，哈德利與羅森柏格則搭乘聯航班機，於晚間8時許抵達桃園機場，2人並未發表談話，在AIT處長孫曉雅陪同下，經外交部協助從寰宇商務中心通關離去。

外交部指出，美國一向是台灣民主發展進程的重要夥伴，近來更多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動展現對我國民主成就的支持與肯定。美方在我國大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀外，並指派跨黨派資深代表團來訪。未來我國將在既有的良好合作基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值與區域和平、穩定與繁榮。