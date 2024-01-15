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美熱氣球墜毀4死1重傷　目擊者：最後10秒明顯洩氣筆直下墜

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞歷桑那州13日發生熱氣球墜毀死亡意外，警方已證實這起事件造成4人死亡、1人重傷。目擊者稱，在氣球墜毀前的最後關鍵10秒，熱氣球明顯洩氣，接著直直墜落至地面。

紐約時報報導，事發於13日當地上午7時50分左右，當時熱氣球載著13名成年人，其中8人是跳傘者、其他人為熱氣球操作員。沒想到熱氣球在升空之後突然出狀況，墜毀在埃洛伊（Eloy）的沙漠地區，此處距離土桑市（Tucson）約80公里。

當地警察局長格沃特尼（Byron Gwaltney）表示，現階段仍不清楚是哪裡出問題，但似乎在跳傘者離開熱氣球之後，某種災難性故障接著發生。目擊者宣稱，在墜毀事件發生之前的最後10秒，熱氣球洩氣、失去應該要有的形狀，接著直直墜落至地面。

這起事件造成1人死亡、另外3人送醫後不治，另有1人傷勢嚴重。事故原因正在調查中，且熱氣球墜毀之前的高度也有待確認。格沃特尼指出，國家運輸安全委員會（NTSB）與美國聯邦航空總署（FAA）調查人員可能會檢查在搭乘過程所拍攝的手機影片畫面。

埃洛伊市長米卡鮑威爾（Micah Powell）表示，事發區域是跳傘熱門景點，在跳傘愛好者之中非常有名，也相當受歡迎，過去也曾發生過意外，但印象中，從來沒有釀成如此多人傷亡。

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